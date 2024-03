Áo vàng Frolova quá mạnh thu tóm luôn Áo đỏ, áo xanh giải xe đạp nữ Bình Dương

Chiếc Áo vàng Natalia Frolova của đội Biwase Bình Dương đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với phần còn lại khi đi solo một mình 25 km cuối, giành chiến thắng chặng 4 Cuộc đua xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase, qua đó thu tóm thêm chiếc Áo đỏ và Áo xanh.

Natalia Frolova ăn mừng chiến thắng tại đích

Chặng 4 từ Bảo Lộc đi Đà Lạt dài 110 km là chặng đua hứa hẹn nhiều hấp dẫn do các tay phải chinh phục đèo Prenn gần 10 km rồi tiến về đích.

Xác định đây là chặng đua để “đánh” lẫn nhau nên các đội đều lên kế hoạch tấn công và phòng thủ cho mình. Sau khi chiếm được chiếc Áo vàng và đồng đội nhờ sự toả sáng của ngoại binh Frolova, dường như đội chủ giải Biwase Bình Dương còn muốn đánh luôn chiếc Áo cam của đối thủ Tập đoàn Lộc Trời cũng như Áo đỏ của Kinoshita (Gerbera Nhật Bản).

Các tay đua không tấn công giai đoạn đầu

Khác với ngày hôm qua đợi vô chân đèo mới tấn công, BHL Biwase quyết định cho Natalia Frolova tấn công sớm cách chân đèo khoảng 15 đến 20 km. Mục đích chính là cho cô gái người Nga nới rộng khoảng cách Áo vàng và đồng đội. Thế nhưng sâu xa hơn, miếng đánh này lại là mồi nhử cho Đinh Thị Như Quỳnh đang thua Nguyễn Thị Thu Mai và Nguyễn Thị Thi khoảng 1 phút đến 1 phút 37 giây đánh Áo cam.

BHL đội Biwase Bình Dương biết rằng trình độ Frolova quá mạnh, nếu các cô gái Tập đoàn Lộc Trời cố đuổi theo chắc chắn sẽ tiêu hao thể lực. Khi đó, Đinh Thị Như Quỳnh sẽ thực hiện tiếp nước cờ thứ hai tấn công trên đèo Prenn để hạ gục đối thủ.

Natalia Frolova một mình tấn công thoát đi trên đường đèo

Diễn biến đường đua dường như đúng theo ý đồ của Biwase Bình Dương khi ngoại binh Frolova thể hiện sức mạnh vô đối. Một mình cô đi solo trong 15 km đường bằng và 10 km lên đỉnh đèo Prenn chính thức xé chiếc Áo đỏ “Nữ hoàng leo núi” của Kinoshita (Gerbera Nhật Bản). Tiếp theo đó, Frolova ung dung ăn mừng chiến thắng 1 mình tại đích đến với khoảng cách quá xa - trên 5 phút so với tốp sau.

Hoàn thành kế hoạch 1 nhưng Biwase Bình Dương không thể thành công trong kế hoạch 2 do phía Tập đoàn Lộc Trời có sự đề phòng. Họ chấp nhận không để ý Frolova thoát đi mà tập trung "canh" Đinh Thị Như Quỳnh. Do đó, dù chơi khá xuất sắc đi cùng tay đua trẻ Lâm Thị Thuỳ Dương (TPHCM Vinama) về nhì và ba, nhưng Như Quỳnh vẫn chưa lật đổ được Áo cam. Bởi cô gái Biwase mới thu ngắn được 1 phút 20 giây so với khoảng cách 1 phút 37 giây.

Hiện tại cục diện sau 4 chặng đua, đội chủ giải Biwase Bình Dương đang thâu tóm gần như tất cả các danh hiệu. Bên cạnh chiếc Áo vàng và Áo đỏ, Frolova còn vượt qua cả Jutatip (Thái Lan) để giành luôn chiếc Áo xanh sau 4 chặng.

Sự nỗ lực đuổi bám giúp Tập đoàn Lộc Trời giữ được chiếc Áo cam

Không chỉ hoàn thành một hattrick áo thưởng, cô gái người Nga còn giúp Biwase Bình Dương cầm chắc ngôi vị nhất đồng đội. Vì hiện tại, họ nới rộng khoảng cách lên 9 phút 21 giây so với đội thứ hai Tập đoàn Lộc Trời và 16 phút 53 giây so với đội thứ ba Thái Lan. Chỉ có chiếc Áo cam đang thuộc về Nguyễn Thị Thu Mai và chiếc Áo trắng thuộc về Lâm Thị Thuỳ Dương.

Vào ngày mai, cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương – Cúp Biwase sẽ chạy chặng 5 vòng quanh Hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt. Đây là chặng đua mà cô gái Thái Lan Jutatip nhiều khả năng sẽ đòi lại chiếc Áo xanh do Frolova nắm giữ.

GIA MẪN