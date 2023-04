An Giang có chiến thắng thứ 14 "gom" được 280 triệu đồng

So với mấy chặng đua vừa qua, chặng 24 từ Tiền Giang đi Tây Ninh có phần yên ả hơn do tập thể TPHCM hạn chế đẩy 2 ngoại binh Vladislav Duiunov (Neu Group) hay Igor Frolov (Vinama) tấn công. Thay vào đó, họ sử dụng những mũi đánh trong nước như Minh Việt, Tuấn Vũ… tiến lên phía trên nên An Giang dễ dàng hơn trong việc hoá giải.

Đối với các đợt tấn công của TPHCM Vinama, Tập đoàn An Giang đều gởi quân vào để giữ thế đồng đội. Nếu quân số của TPHCM Vinama trong tốp đầu nhỉnh hơn, ngay lập tức đoàn quân của HLV Lê Thành Liêm ở phía sau tăng tốc bắt lại. Nếu đồng quân và các đội khác như Domesco Đồng Tháp, Đồng Nai có lợi quân hơn, An Giang vẫn chấp nhận cho đi giữ tầm trong sự kiểm soát thời gian an toàn.

Khi đi được hơn nữa đoạn đường, 1 tốp 9 tay đua thoát đi thành công, trong đó TPHCM Vianma có Nguyễn Minh Việt và Tập đoàn Lộc Trời có Trịnh Đức Tâm. Bất chấp nhóm này, Dược Domesco Đồng Tháp có 2 quân gồm Loic và Trần Nguyễn Minh Trí, nhưng An Giang ở phía sau vẫn không bắt vào. Bởi Dược Domesco Đồng Tháp đã thua quá xa Tập đoàn Lộc Trời ở giải đồng đội.

Chưa dừng ở đó, An Giang còn cài được ngoại binh ở đội hình 2 Gạo Hạt Ngọc Trời Roman Maikin vào nhóm 1 khiến họ có một thế cờ quá đẹp. Không chỉ Trịnh Đức Tâm, Roman Maikin là tay đua có nước rút tốt nhất trong nhóm khiến cơ hội thắng chặng của An Giang khá cao. Bên cạnh đó, hai tay đua Loic và Trần Nguyễn Minh Trí tiêu tốn nhiều sức lực do làm việc đưa nhóm 1 về để Dược Domesco Đồng Tháp chắc vị trí nhất đồng đội chặng nên khả năng chiến thắng của An Giang được tăng lên nữa.

Không nằm ngoài dự đoán, với sự hỗ trợ tích cực của Trịnh Đức Tâm, Roman Maikin đã vượt qua Nguyễn Hướng (Đồng Nai), Trần Thanh Nhanh (TPHCM New Group) lần thứ hai bước lên bục vinh quang của Cúp Truyền hình. Như vậy, trong 24 chặng đã thi đấu xong, tập thể các tay đua An Giang đã giành chiến thắng đến 14 chặng, trong đó Áo vàng Petr Rikunov một mình ẵm đến 10 chiến thắng chặng. Chưa tính số tiền thưởng khác, việc họ thắng 14 chặng (mỗi chặng 20 triệu đồng) cũng gom về 280 triệu đồng, cao hơn cả giải thưởng danh giá nhất - chiếc Áo vàng chung cuộc chỉ 200 triệu đồng.

Do các tay đua mạnh về chung 1 tốp nên các thứ hạng tổng sắp sau 24 chặng không có gì thay đổi. Tay đua Petr Rikunov tiếp tục giữ hai Áo vàng lẫn xanh, Nguyễn Thắng (TPHCM Vinama) giữ áo Cam, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo trắng, Igor Frolov (TPHCM Vinama) giữ Áo đỏ. Tập đoàn Lộc Trời vẫn đứng đầu giải đồng đội xếp trên TPHCM Vinama và Dược Domesco Đồng Tháp.

Ngày mai (30-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á thi đấu chặng cuối từ Tây Ninh về TPHCM.