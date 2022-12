Alex Volkanovski vs Islam Makhachev (UFC 284): “Alexander Đại đế” nhắm đến đai Vô địch thứ 2, muốn mọi người nhớ mãi

Makhchev, người bảo vệ đai vô địch hạng nhẹ, được xưng tụng là “Truyền nhân của Đại bàng Nga” Khabib Numegomedov. Anh cũng là “sư đệ” của võ sĩ khét tiếng một thời hiện đang làm… “Ông bầu” của Eagle FC. Volkanovski (gốc Bắc Macedonia) lại là Nhà Đương kim vô địch hạng lông, anh này đang giữ thành tích 12 trận toàn thắng trong Bát giác đài của UFC và được miêu tả có năng lực thực chiến “bất khả chiến bại” tựa như của Khabib.

Volkanovski đang rất khát khao giành thêm đai vô địch UFC thứ 2. Cả việc đánh bại… “Truyền nhân của Khabib”, khiến anh cảm thấy rất hứng thú. Võ sĩ có biệt danh “Alexander Đại đế” đã chia sẻ trên podcast "Belive You Me" của Michael Bisping: “Không phải thiếu tôn trọng bọn họ, nhưng đó là lý do tại sao trận đấu này lại quá to lớn đối với tôi. Đó là môn phái đấu vật kiểu Dagestan, không ai hiểu được điều này, đang tung hoành thiên hạ, và tất cả các thứ đó”.

“Khabib đã ở đó. Islam, những gì anh ta đã làm trong những trận đấu gần đây. Tất cả những thứ đó. Tôi đang săn đuổi đai vô địch thứ 2 sau đai vô địch thứ nhất, đó chính là động lực của tôi, trước khi tôi biết mình đang chiến đấu với ai. Ngay khi Islam giành chiến thắng (trận thắng rất là thuyết phục trước Charles “Do Bronx” Oliveira từ Favela ở UFC 280 hôm 22-10), mọi người nói, thứ gì đó như là “Bang!”, thì tất cả những gì mà tôi quan tâm là loại bỏ Islam”.

“Đó thậm chí chẳng phải là sự thiếu tôn trọng nữa”, Volkanovski tiếp tục tâm sự, “Tất cả những chuyện đó chỉ làm cho trận đấu này ngày một lớn hơn. Tôi muốn hoàn thành mục tiêu này, sở hữu 2 đai vô địch, nhưng cũng không chỉ như vậy. Trong lúc theo đuổi mục tiêu đó, thì lại có thể loại bỏ ai đó như là Islam. Đặc biệt, khi là một võ sĩ hạng lông phi thăng hạng nhẹ, để đấu không chỉ với võ sĩ hạng nhẹ bất kỳ - mà một kẻ thuộc môn phái đấu vật Dagestan…”.

“…Một kẻ như là Islam, người được biết đến như là kẻ chỉ đi dạo quanh nhưng cũng đủ để kiểm soát cả hạng cân nhẹ trong Bát giác đài của UFC. Tôi muốn biết là: “Alex sẽ đối mặt với điều đó như thế nào”. Điều này sẽ chỉ khiến tay tôi giơ cao, khiến mọi thứ trở nên lớn lao hơn. Vì thế, đó chính là động lực ngay vào lúc này của tôi, chính bản thân của trận đấu này. Sẽ là đặc biệt hơn khi được đeo cả 2 chiếc đai vô địch lên vai - tôi sẽ đi theo tiến triển này!”.

Phấn khích là cảm giác ngay vào lúc này của “Alexander Đại đế”, khi anh đang chuẩn bị cho cuộc chiến giữa 2 nhà vô địch, và trùng hợp thay, ở trên Bảng xếp hạng Đệ nhất cao thủ không kể cân (pound-for-pound) của UFC, Volkanovski là cao thủ số 1, thì số 2 chính lại là… Makhachev.

Võ sĩ đang sống ở tiểu bang New South Wales chia sẻ: “Tất cả những thứ đó, Cao thủ không kể cân, rồi 2 đai vô địch liền kề, thật sự rất cảm hứng. Nhưng tôi theo đuổi anh ta, ngoài ra còn bởi vì xác định mục tiêu của mình, cái gì tiếp theo, người nào kế tiếp, đai vô địch thứ 2 là mục tiêu kế tiếp, tất nhiên cũng bởi vì đó là Islam, và người ta nói với tôi là, người ta rất nghi ngại tôi…”.

“Chứng kiến người ta nói: “Anh ta quá to lớn, quá mạnh mẽ!”, và tất cả những thứ như vậy. Rồi thách thức, đối thủ mà tôi có, càng khiến tôi trở nên phấn khích hơn. Đi tìm chiếc đai vô địch thứ 2 sau chiếc đai vô địch đầu tiên, rồi hạ gục ai đó như là Islam, sẽ là thứ mà người ta nhớ mãi. Rất nhiều người nghĩ, anh ta là không thể chận đứng ngay vào lúc này. Nhưng tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy, vẫn có thể chận đứng anh ta, tôi không thể chờ đến thời điểm bước vào lồng sắt Bát giác đài, và làm công việc mà mình vẫn luôn ưa thích nhất…”.