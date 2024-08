24 HLV tham dự khóa học HLV thủ môn chứng chỉ ‘B’ AFC/VFF

Ngay sau khi tổ chức thành công khóa học HLV thủ môn chứng chỉ “C”, sáng 6-8, tại SVĐ thành phố Vinh (Nghệ An) đã diễn ra lễ khai giảng khóa học huấn luyện viên thủ môn chứng chỉ ‘B’ AFC/VFF (giai đoạn 1). Đây là khóa học HLV thủ môn chứng chỉ ‘B’ đầu tiên theo chương trình mới của AFC.

Có 24 HLV tham dự khóa học

Khóa học HLV thủ môn chứng chỉ ‘B’ AFC/VFF là sự phối hợp giữa giảng dạy và hướng dẫn của Giảng viên Kato Yoshio với sự đồng hành của hai trợ giảng thủ môn Việt Nam đầu tiên là Nguyễn Thế Anh và Châu Chí Cường. Ngoài ra, khóa học còn có sự đóng góp và thảo luận về chuyên môn của ông Koshida Takeshi – Giám đốc kỹ thuật VFF. Giai đoạn 1 của khóa học diễn ra trong ba ngày với nội dung chủ yếu là thực hành trong các buổi sáng và chiều; phần lý thuyết sẽ thực hiện vào ca học tối. Kết thúc giai đoạn 1, các HLV sẽ làm bài tập huấn luyện theo yêu cầu tại câu lạc bộ trước khi theo học giai đoạn 2.

Tại lễ khai mạc, ông Koshida Takeshi chào mừng các học viên vừa kết thúc lớp học HLV thủ môn C và tiếp tục khóa HLV thủ môn B. “Nhờ sự phối hợp từ VFF với CLB Sông Lam Nghệ An, Trung tâm TDTT Sông Lam Nghệ An, các khóa học đã và đang diễn ra thuận lợi”. Ông Koshida Takeshi – Giám đốc kỹ thuật VFF cũng cảm ơn sự đóng góp của ông Kato Yoshio – Giảng viên của FIFA/ AFC.

Ông Koshida Takeshi – Giám đốc kỹ thuật VFF

“Tôi biết ở Nhật Bản hiện có khoảng 3.300 HLV thủ môn. Cá nhân tôi nghĩ số lượng thủ môn Việt Nam trong tương lai sẽ tăng lên, vì vậy, tôi mong tất cả các HLV sẽ tập trung trong ba ngày lên lớp. Thời tiết hiện tại rất nắng nóng và tôi mong các HLV không bị chấn thương. Mong mọi người sẽ có khóa học thành công”, ông Takeshi chia sẻ.

Trong vai trò giảng viên chính của khóa học, ông Kato Yoshio cho biết rất vui khi khóa học có sự hỗ trợ của 2 trợ giảng là Nguyễn Thế Anh và Châu Chí Cường. “Tôi cũng đã có cơ hội làm việc rất nhiều ở Nhật Bản, ở AFC, ở các nước châu Âu. Tôi nghĩ Việt Nam có cơ hội và tiềm năng lớn trong tương lai. Hiện tại bóng đá có sự phát triển rất nhanh, kiến thức mới có liên tục. Tôi sẽ đem những điều mới mẻ nhất mang đến khóa học của chúng ta”- ông Kato Yoshio nói.

HLV Nguyễn Đức Cảnh được bầu làm lớp trưởng

Thay mặt các HLV tham dự khóa học, ông Nguyễn Đức Cảnh – Lớp trưởng đã gửi lời chào đến ông Koshida – GĐKT VFF và ông Kato – Giảng viên khóa học. “Tôi cũng xin cảm ơn VFF đã tổ chức khóa học này. Chúng tôi xin hứa trong quá trình diễn ra khóa học, chúng tôi sẽ tiếp thu các kiến thức mới của giảng viên, để chúng tôi có kiến thức quý báu làm nhiệm vụ trong công tác huấn luyện”, ông Nguyễn Đức Cảnh cho biết.

Là học viên người nước ngoài duy nhất của khóa học, ông Badir Valdir (CLB Công an Hà Nội) bày tỏ hy vọng mọi người đều cùng thành công trong khóa học này.

