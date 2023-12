169 vận động viên tranh tài tại Giải bơi, lặn quốc gia

Dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Ngọc Anh, Phụ trách bộ môn lặn, Tổng Cục Thể dục thể thao (Bộ VHTT- DL); ông Lê Quang Chánh, Phó Giám đốc Sở VHTT-DL tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban tổ chức giải.

Tham dự giải có 169 vận động viên (VĐV) của 19 đơn vị gồm: Hải Dương, Thái Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, TPHCM, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang, Trung tâm TDTT Quốc phòng. Đội tuyển chủ nhà Tây Ninh dự giải có 19 VĐV nam, nữ, tham gia thi đấu hầu hết các cự ly của môn lặn.

Các đại biểu dự lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc giải, ông Lê Quang Chánh cho biết, giải do Sở VHTT-DL phối hợp Hiệp hội Thể thao Dưới nước Việt Nam tổ chức và sẽ trao 60 bộ huy chương ở cả 2 nội dung, bơi và lặn. Đây là điều kiện tốt nhất để các VĐV tích lũy kinh nghiệm thi đấu và để phát hiện, tuyển chọn những VĐV xuất sắc vào đội tuyển quốc gia.

Các VĐV xuất phát nội dung bơi 50m tự do nam

Sau lễ khai mạc, các VĐV bắt đầu tranh tài ở nội dung bơi 50m tự do nam, nữ và theo quan sát, các VĐV có kỹ thuật tốt, tốc độ cao, hứa hẹn có những pha tranh tài hấp dẫn.

Giải thi đấu diễn từ ngày 10 đến 13-12.

ĐẠI DƯƠNG