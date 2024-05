155 cảnh sát Đức bị thương khi đụng độ với người hâm mộ

Hình ảnh của chủ nhà vòng chung kết Euro 2024 bị hoen ố sau một vụ đụng độ giữa cảnh sát và người hâm mộ tại một trận bóng đá ở Đức, ghi nhận khoảng 155 cảnh sát bị thương mà hầu hết do hơi cay do chính họ sử dụng.

155 cảnh sát bị thương hầu hết do hơi cay do chính họ sử dụng sau trận giữa Dynamo Berlin và Energie Cottbus.

Cảnh sát Berlin cho biết, 116 nhân viên bị thương do sử dụng hơi cay, 28 người bị hành hung và 11 người bị trúng pháo hoa do những người ủng hộ bắn sau trận đấu của giải hạng tư của Đức trên sân của Dynamo, giữa Dynamo Berlin và Energie Cottbus. “Tôi hoàn toàn lên án điều đó”, Thượng nghị sĩ về thể thao của Berlin, Iris Spranger cho biết hôm thứ Hai. “CLB phải cho chúng tôi biết họ muốn làm gì với lượng người hâm mộ của mình. Đây là tiền của người nộp thuế mà chúng tôi phải bỏ ra, với 1.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh”.

An ninh tại các trận đấu bóng đá là ưu tiên hàng đầu của cảnh sát Đức vào lúc này, khi quốc gia của họ chuẩn bị đăng cai tổ chức Giải vô địch châu Âu cho 24 đội tuyển quốc gia vào mùa hè. Cảnh sát đã được huấn luyện về những rắc rối có thể xảy ra tại các trận đấu. Bộ trưởng Nội vụ Đức, Nancy Faeser cho biết trên X: “Bạo lực như vậy sẽ phá hủy thể thao”.

Sự việc nổ ra vào thứ Bảy khi các đối thủ “thù địch” này gặp nhau trên sân của Dynamo ở phía đông Berlin. Cảnh sát cho biết rắc rối bùng lên khi những người ủng hộ Dynamo bắn pháo hoa vào các CĐV đội khách, và đốt khăn quàng cổ của Cottbus, buộc trận đấu phải dừng lại trong khoảng 15 phút. Cảnh sát đã ngăn chặn tình hình leo thang và trận đấu có thể tiếp tục, nhưng các nhóm đối thủ đã che mặt và bắn pháo hoa vào nhau sau khi trận đấu kết thúc, và các CĐV Cottbus đốt lại các vật dụng của Dynamo. Đi xa hơn, các nhóm CĐV đã nhiều lần cố vượt qua hàng rào cảnh sát để giáp mặt nhau, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay. Cảnh sát cho biết trong tuyên bố: “Chó cảnh sát cũng được triển khai và hai CĐV đội nhà đã bị cắn và bị thương”.

Rắc rối bùng lên khi người hâm mộ Dynamo bắn pháo hoa vào CĐV đội khách buộc trận đấu phải dừng lại khoảng 15 phút.

Tình trạng bất ổn tiếp tục diễn ra bên ngoài sân, nơi một số người hâm mộ ném chai lọ vào cảnh sát, thậm chí họ cạy những viên đá lát đường nhỏ để ném. Các sĩ quan đáp trả bằng hơi cay và vòi rồng. Cảnh sát đã đưa ra tổng cộng 62 cáo buộc hình sự, bao gồm tội tấn công các nhân viên thực thi pháp luật, phản kháng, hành hung và lăng mạ. Khoảng 74 người đã bị bắt, nhưng sau đó được thả.

Cottbus đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0, chấm dứt hy vọng thăng hạng của Dynamo. HLV của Cottbus, Claus-Dieter Wollitz chỉ trích điều mà ông cho là sự thiếu an ninh tại một trận đấu có khả năng rất cao sẽ xảy ra bạo lực. “Tôi đã quen với việc bị xúc phạm, đặc biệt là ở đây. Nhưng việc phải sợ bị ném đá trong trận đấu, bị đe dọa, là điều không thể tưởng tượng được đối với tôi vào năm 2024. Đó không còn là sự gây hấn nữa, nó đã vượt xa điều đó”, Wollitz nói với đài truyền hình MDR.

Dynamo bác bỏ tuyên bố của huấn luyện viên Cottbus trong một tuyên bố: “Ông Wollitz được biết đến với hành vi đôi khi thiếu kiềm chế và khiêu khích bên lề đối với trọng tài và đại diện của các CLB khác”. Dynamo cũng nói và nói thêm rằng họ “rất khó chịu” trước quá khứ của vị HLV này và những lời chỉ trích thường xuyên đối với CLB.

THANH TUẤN