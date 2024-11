Vì sao Ghana đang lãng phí một thế hệ tài năng?

Họ đáng lẽ phải là một trong những ứng cử viên sáng giá cho Cúp bóng đá châu Phi, nhưng thay vào đó, Ghana lại phải đối mặt với một thất bại hỗn loạn khác. Những ngôi Ghana đã không giành được chiến thắng mà họ cần tại Angola và do đó Mohammed Kudus, Thomas Partey và Antoine Semenyo sẽ không tham dự AFCON tiếp theo, bắt đầu tại Morocco vào tháng 12 năm 2025.

Đội tuyển vốn là quyền lực của châu Phi và giàu truyền thống bậc nhất giải đấu hàng đầu châu lục - tham dự 24 kỳ giải AFCON và 4 lần vô địch - đã chơi tệ hại ở vòng loại. Việc họ bị loại là xứng đáng. Họ bước vào cặp đấu cuối cùng của mình với mục tiêu phải thắng cả hai và hy vọng Sudan thua cả hai trận.

Có vẻ như may mắn ủng hộ họ, khi đội bóng xếp trên là Sudan, được quản lý bởi cựu huấn luyện viên Ghana Kwesi Appiah, để thua Niger 0-4. Không ai mong đợi điều đó. Đối với Ghana, đã có một tia hy vọng. Nhưng họ phải chiến thắng ở Angola. Sau 18 phút, Jordan Ayew tung cú đá phạt ngoài 40n vào góc cao, kiểu bàn thắng thuộc về huyền thoại, mà để làm được chắc chắn phải có sự trợ giúp của thần may mắn. Kế đến, thủ thành Abdul Manaf Nurudeen còn cản phá thành công quả phạt đền của M'Bala Nzola. Đến lúc đó, có vẻ như Ghana sẽ thoát hiểm, nhưng cái cách mà HLV Otto Addo và hai trợ lý của ông ​chỉ bị thương nhẹ trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 9.

Nhưng rốt cục, Ghana chỉ lộ ra sự yếu đuối. Họ bị gỡ hòa và không thể ghi thêm bàn thắng. Họ đã không hề xui xẻo, chỉ là vì họ không làm tốt những điều cơ bản. Ghana bị loại và có thể tấm vé của họ sẽ được tiếp nhận bởi Sudan, đội bóng còn phải đá sân nhà ở Lybia khi quốc gia đang chìm trong nội chiến. Xét ở khía cạnh nào đó, Ghana thật không xứng đáng.

Abdul Fatawu của Ghana đấu với Antonio Hossi của Angola trong vòng loại Afcon của họ vào ngày 15 tháng 11

Ghana chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội kể từ năm 2004, lần duy nhất họ không đủ điều kiện tham dự kể từ khi AFCON mở rộng thành hơn 8 đội. Họ là một ứng cử viên đáng gờm. Bằng cách giành chức vô địch vào năm 1963 và 1965, “Những ngôi sao đen” đã khẳng định mình là đội bóng vĩ đại đầu tiên của châu Phi cận Sahara. Trong sáu giải đấu từ năm 2006 đến năm 2017, họ luôn vào ít nhất là bán kết.

Hiện tại, họ có thể tập trung các cầu thủ nổi tiếng, không chỉ Partey, Kudus và Semenyo, mà còn cả Iñaki Williams, Abdul Fatawu và Tariq Lamptey. Tuy nhiên, kết quả đã giảm sút. Sau thất bại trong loạt sút luân lưu trước Tunisia ở vòng 16 đội tại giải năm 2019, họ đã hai lần bị loại ở vòng bảng. Trong cả ba trận đấu ở giải 2022, họ đều để thủng lưới sau phút thứ 80, bị loại bởi thất bại đáng xấu hổ 2-3 trước Comoros .

HLV Milovan Rajevac đã bị sa thải vì những màn trình diễn đó ở Cameroon, được thay thế bởi Addo với Chris Hughton làm giám đốc kỹ thuật. Hai màn trình diễn phòng ngự tuyệt vời đã giúp họ vượt qua đối thủ lớn Nigeria của mình trên chấm phạt đền trong trận play-off vòng loại World Cup hai năm trước nhưng, tại Qatar, đã có một sự hỗn loạn khi họ bị loại ngay từ vòng bảng .

Đầu năm nay tại AFCON, với Hughton được bổ nhiệm làm HLV, những sai lầm của hai năm trước đã quay trở lại. Họ để thủng lưới bàn thắng quyết định vào phút cuối trước Cape Verde , để vuột mất lợi thế trước Ai Cập và sau đó, thật đau đớn, khi đã dẫn trước Mozambique 2-0, để thủng lưới hai bàn trong thời gian bù giờ. Thói quen xấu xuất hiện: khi đồng hồ điểm từng giây, Ghana lại hoảng loạn. Nói cách khác, họ không có cái gọi là bản lĩnh một đội bóng mạnh.

CĐV biểu tình đòi thay đổi bóng đá Ghana

Hughton đã bị sa thải sau thảm họa ở Bờ Biển Ngà, với sự trở lại của Addo. Người ta đã có cảm giác rằng Addo sẽ khôi phục lại một chút phong cách. Cách tiếp cận thận trọng của Hughton dường như không bao giờ phù hợp, đó là một trong những lý do khiến ông bị đe dọa cá nhân tại khách sạn của đội ở Abidjan . Nhưng kết quả lại rất ảm đạm, lời nguyền của những bàn thắng muộn lại một lần nữa làm họ khó chịu.

Trên sân nhà trước Angola, Ghana đã để thủng lưới ở phút thứ 93 do công của Milson. Bốn ngày sau, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều khi bàn gỡ hòa của Oumar Sako ở phút thứ 81 khiến Ghana mất điểm trước Niger. Tháng trước, họ chỉ giành được một điểm duy nhất từ ​​hai trận đấu với Sudan. Họ đã phải chuyển trận đấu trên sân nhà từ Kumasi sang Accra vì lo ngại về an toàn tại Sân vận động Baba Yara, nơi hầu như bị bỏ bê nhiều năm qua do không có tiền sửa chữa.

Vậy điều gì đã sai? Người ta đã nói về những vấn đề trong quá trình phát triển tài năng trẻ và đúng là kết quả đã giảm đáng kể kể từ khi họ giành chức vô địch World Cup U20 năm 2009. Nhưng thực ra Ghana không thiếu những cầu thủ tài năng. Vấn đề là làm sao để họ chơi cùng nhau. Semenyo, Lamptey và Williams nằm trong số tám cầu thủ rút lui khỏi đội hình hiện tại. Partey bị loại sau khi rút lui khỏi đội hình trong hai trận đấu với Sudan, chỉ để có thể chơi ngay cho Arsenal. Với việc Addo đã không có André Ayew chia tay đội tuyển, điều đó khiến đội hình thiếu những cầu thủ dẫn đầu.

Đã có bảy lần thay đổi huấn luyện viên kể từ khi Avram Grant rời đi vào năm 2017. Phần nào nói lên sự hỗn loạn, mất tổ chức, thiếu lãnh đạo ở nhiều khía cạnh của bóng đá Ghana. Cơn hạn hán danh hiệu ở AFCON sẽ tiếp tục kéo dài thêm 2 năm nữa, lên đến con số 44 năm đã khiến người Ghana hoài niệm về những vinh quang trong quá khứ. Anthony Yeboah, người hai lần giành giải Chiếc giày vàng Bundesliga, với Eintracht Frankfurt và Hamburg, thừa nhận rằng việc không giành được chức vô địch AFCON cho Ghana là một vết nhơ lớn trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

HỒ VIỆT