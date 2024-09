SLNA và Thanh Hóa khởi đầu ấn tượng tại VCK U15 quốc gia 2024

Chiều 1-9, VCK giải U15 Quốc gia - Cúp ACECOOK 2024 tiếp tục diễn ra với hai trận đấu đầu tiên ở bảng C. Các đội SLNA và Thanh Hóa đã khởi đầu ấn tượng với những trận thắng cách biệt.

U15 SLNA khởi đầu thuận lợi sau chiến thắng 3-0 trước HA.GL

Cuộc so tài đáng chú ý giữa đương kim á quân Sông Lam Nghệ An và đội xếp hạng 3 HA.GL diễn rất sôi nổi với chiến thắng cách biệt 3-0 nghiêng về các cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Phút 11, Ngọc Sơn ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho SLNA từ pha xử lý bóng khéo léo, loại bỏ hậu vệ HA.GL trước khi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu cho SLNA.

Dẫn bàn sớm, SLNA tiếp tục chiếm thế chủ động trên sân. Trong khi đó HA.GL dù nỗ lực dâng cao để tìm bàn gỡ nhưng các pha tấn công thiếu tính bất ngờ, không khó cho hàng phòng ngự SLNA vô hiệu hóa. Đến phút 41, xuất phát từ sai lầm của các tiền vệ HA.GL, SLNA tổ chức tấn công nhanh bên phía cánh phải, được kết thúc bằng cú dứt điểm hiểm hóc của Phan Văn Tài, ghi bàn nhân đôi cách biệt cho SLNA.

Các cầu thủ Long An (áo trắng) khởi đầu không thành công khi để thua đậm trước Thanh Hóa

Sang hiệp 2, thế trận trên sân không có nhiều thay đổi. Các cầu thủ SLNA kịp ghi thêm bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 với pha lập công của Viết Duy.

Ở trận còn lại, Thanh Hóa tiếp tục chứng minh sức mạnh trong cuộc so tài với Long An qua chiến thắng 4-1. Điều bất ngờ là đội khách ghi bàn mở tỷ số vào phút 14 do công của Cẩm Hiền. Nhưng sau đó, Thanh Hóa đẩy cao đội hình gia tăng sức ép Sự hiệu quả của các chân sút đã giúp họ ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-1.

CAO TƯỜNG