Indonesia bị loại khỏi ASEAN Cup 2024

Indonesia bất ngờ bị loại khi thua Philippines trên sân nhà

Bước vào trận đấu, HLV Shin Tae-yong của Indonesia đã sử dụng gần như những quân bài tốt nhất với các nhân tố trụ cột như Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam ở 2 cánh, dẫn dắt hàng công là Marselino Ferdinan cùng Rafael Struick theo sơ đồ 3-5-2. Dù được chơi trên sân nhà và có quãng thời gian nghỉ nhiều hơn đối thủ nhưng Tim Garuda lại khởi đầu chậm chạp. Họ liên tục thực hiện những đường chuyền sai và tỏ ra lúng túng.

Trái ngược với Tim Garuda, Philippines thi đấu đầy tự tin bằng sơ đồ 4-3-3, không hề e ngại đối thủ. Đoàn quân HLV Albert Capellas là những người tạo ra cơ hội rõ ràng đầu tiên ở phút 20 với tình huống xử lý kỹ thuật rồi dứt điểm của Kristensen nhưng thủ môn Supriadi đã đổ người cứu thua cho Indonesia. Tám phút sau, tới lượt Michael Kempter thử vận may với pha dứt điểm bên góc trái nhưng vẫn không thắng được người gác đền của đội chủ nhà.

Càng về cuối hiệp 1, đội tuyển xứ vạn đảo mới thực sự kiểm soát lại trận đấu. Phút 39, Marselino Ferdinan dứt điểm bên cánh trái đi trúng cột dọc khung thành The Azkals. Đang có được thế trận tốt, Indonesia lại gặp bất lợi khi Muhammad Ferarri nhận thẻ đỏ sau một tình huống đánh nguội thô thiển ở phút 42. Hai đội bước vào giờ nghỉ mà chưa ghi được bàn thắng nào. Thầy trò Shin Tae-yong kiểm soát bóng tới 55%, tung ra 14 cú dứt điểm so với 4 của Philippines, nhưng chỉ còn thi đấu với 10 người. Dẫu vậy, xét về số cơ hội nguy hiểm thì đội khách không hề kém cạnh so với đối thủ.

Bước sang hiệp 2, Indonesia chủ động cầm bóng để tạo thế trận chặt chẽ, cố gắng tận dụng các tình huống phản công để tìm cơ hội. Phút 54, từ một pha bóng như thế, Hokky Caraka đã dứt điểm nguy hiểm khiến thủ môn Quincy Kammeraad phải vất vả cứu thua. Trong khi đó, đoàn quân HLV Capellas quyết tâm đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn thắng giải quyết số phận trận đấu. Phút 58, Dony Pamungkas để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến đội chủ nhà chịu phạt đền. Trên chấm 11m, Kristensen không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trận đấu cho Philippines ở phút 63.

Đứng trước nguy cơ bị loại, Indonesia đẩy cao đội hình với hy vọng gỡ hòa. Họ tiếp tục sử dụng vũ khí ném biên đến từ Pratama Arhan. Dẫu vậy, mọi nỗ lực của đội chủ nhà đều tỏ ra vô vọng. Với thất bại tối thiểu đầy cay đắng, đoàn quân HLV Shin Tae-yong chính thức dừng chân tại ASEAN Cup 2024. The Azkals lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp cùng đội tuyển Việt Nam tại bảng B bởi ở trận đấu cùng giờ, Những chiến binh Sao Vàng đã đánh bại Myanmar với tỷ số 5-0.

HỮU DANH