Guardiola xác nhận Kyle Walker yêu cầu rời Man.City

Sau khi Kyle Walker bị loại khỏi đội hình trong chiến thắng 8-0 trước đội bóng League Two, Salford City tại vòng 3 FA Cup vào thứ Bảy, HLV Pep Guardiola tiết lộ rằng hậu vệ người Anh đã yêu cầu rời Man.City.

Khi được hỏi sau trận đấu về lý do Walker bị loại, HLV Guardiola giải thích rằng ngôi sao 34 tuổi đã yêu cầu Giám đốc bóng đá của Man.City, Txiki Begiristain vào thứ Năm cho phép anh chuyển đến “một quốc gia khác” trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. “Tôi không dễ để nói về tình hình vì tôi còn phải nói chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ấy không ở đây, vì 2 ngày trước Kyle đã yêu cầu được tìm hiểu các lựa chọn để chơi ở nước ngoài vào cuối sự nghiệp của mình”, Guardiola nói trong một cuộc họp báo. “Kyle là hậu vệ phải của chúng tôi, mang đến cho chúng tôi thứ mà chúng tôi không có, nhưng giờ đây trong tâm trí của mình, cậu ấy muốn khám phá để đến một quốc gia khác để chơi những năm cuối cùng của mình vì nhiều lý do. Vì lý do đó, tôi thích chơi những cầu thủ khác có sự tập trung”.

Walker đã gần rời khỏi sân Etihad vào năm 2023 khi Bayern Munich đề nghị anh một hợp đồng có thời hạn 2 năm. Tuy nhiên, tuyển thủ Anh đã bị thuyết phục ở lại sau khi tổ chức một bữa tối riêng với Guardiola, và đã ký một hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, đồng thời được bổ nhiệm làm đội trưởng CLB. Nhưng tình hình hiện tại đã khác, ngôi sao 34 tuổi này bộc lộ vấn đề về thể trạng, là một phần lý do khiến Man.City sa sút và hiện anh đã mất vị trí đá chính. Trong khi, đang có những lời đề nghị rất lớn từ Saudi Arabia, được biết sẽ giúp anh nhận thù lao lên đến 400.000 bảng/tuần.

“Cậu ấy đã yêu cầu rời đi vào 2 năm trước sau “cú ăn ba”. Bayern muốn có cậu ấy nhưng lời đề nghị không đủ tốt, và CLB xác định Kyle là cầu thủ rất quan trọng”, Guardiola nói thêm. “Thành công của chúng tôi trong những năm qua có sự đóng góp rất lớn từ Kyle. Tôi rất tôn trọng cậu ấy vì tôi vô cùng biết ơn vì cậu ấy đã ở đây nhiều năm vì chúng tôi… Kyle rất quan trọng đối, nhưng giờ cậu ấy đã nói rằng ‘Tôi muốn khám phá, trí óc và trái tim của tôi và tôi muốn khám phá nó’. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra”.

LINH SƠN