Sau thành công của 2 giải chạy “Long An Marathon 2022 – Về Đồng Tháp Mười” và “Nông thôn Việt Marathon Nghệ An 2023 - Cùng Faith về miền Ví Giặm”, Nông thôn Việt Marathon - Long An 2023 chính thức tái khởi động với nguồn cảm hứng mới: Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ.

Dự kiến 2.000 chân chạy trong và ngoài nước sẽ so tài trên cung đường đầy thơ mộng lúc hoàng hôn buông xuống tại khu đô thị tích hợp Waterpoint (Long An) vào ngày 11-11 tới đây.

Giải chạy Nông thôn Việt Marathon – Long An 2023: Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ do Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim cương là Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long. Giải chạy sẽ diễn ra trong buổi chiều ngày 11-11-2023 với các cự ly: 1,5km (dành cho trẻ em), 5km, 10km, 21km.

Lần quay trở lại Long An này, Nông thôn Việt Marathon chọn thành phố bên sông Waterpoint tại huyện Bến Lức làm điểm đến tiếp theo bởi địa thế phong thủy tuyệt đẹp của nơi đây - nằm trên bãi bồi sông Vàm Cỏ Đông, được dòng sông ngàn đời bao bọc như một bảo vật của tạo hóa dành cho Long An.

Waterpoint tọa lạc ở vị trí sát cạnh TPHCM trên con đường Thiên lý Bắc Nam. Sải bước trên các cung đường chạy trong khu đô thị tích hợp hàng đầu tại cửa ngõ Tây Nam TPHCM, các vận động viên sẽ được chiêm ngưỡng những khu phố êm đềm, xanh mát theo lối kiến trúc Nhật Bản; được thưởng thức mùi hương đồng cỏ nội từ những ngọn gió theo sông Vàm Cỏ Đông thổi vào mát rượi; được tận hưởng khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống trên mặt sông Vàm Cỏ…

Tham gia Giải chạy Nông thôn Việt Marathon – Long An 2023: Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ tại Waterpoint, vận động viên sẽ tranh tài trên những cung đường nội khu đảm bảo an toàn - điều kiện lý tưởng để các chân chạy bứt phá, chinh phục những thành tích mới. Không những thế, giải chạy còn mang lại cho các vận động viên cơ hội khám phá, trải nghiệm vẻ đẹp của dòng sông Vàm Cỏ - dòng sông đã gắn liền với đời sống, văn hóa và lịch sử của người dân Long An.

Ông Nguyễn Đức Quang - Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt nói: “Hãy đến Waterpoint để cảm nhận một tuyệt tác đô thị đang định hình; để tận hưởng những nẻo đường, con phố nâng niu bàn chân bạn; để nghe hương đồng cỏ nội theo sông Vàm Cỏ Đông tiếp sức cho từng bước chạy; để bình minh hay ráng chiều dát bạc, rắc hoa chào đón runner trên khắp mọi cung đường”.

Đây là lần thứ hai tỉnh Long An có một giải marathon tầm cỡ, dự kiến quy tụ 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Giải chạy được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, truyền cảm hứng rèn luyện thể thao để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, đồng thời quảng bá, giới thiệu nét đẹp và giá trị của dòng sông Vàm Cỏ nói riêng và vùng đất Long An nói chung.

Trong ngày diễn ra sự kiện, các runner còn có cơ hội tận hưởng một kỳ nghỉ cuối tuần đầy thú vị với hoạt động trải nghiệm các tiện ích tại khu đô thị Waterpoint như đạp xe, hồ bơi, sân tennis, camping, ẩm thực...

Giải chạy Nông thôn Việt Marathon – Long An 2023: Ngắm hoàng hôn bên sông Vàm Cỏ mở cổng đăng ký tại website: https://actiup.net/event/nong-thon-viet-marathon-ve-long-an-ngam-hoang-hon-ben-song-vam-co?lang=vi từ nay đến hết ngày 5-11-2023.