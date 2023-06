Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp New Zealand và Tây Ban Nha trước thềm World Cup

Trưa 27-6, đội tuyển nữ Việt Nam đã về nước sau giai đoạn tập huấn 3 tuần tại Đức và Ba Lan nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand.

Toàn đội trải qua hành trình bay dài hơn 10 tiếng để về đến sân bay Nội Bài. Từ sân bay, các tuyển thủ được ưu tiên hỗ trợ làm thủ tục nhanh nhất để về Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam nghỉ ngơi, một số thành viên khác trong BHL ở lại nhận hành lý và di chuyển về sau.

Trong thời gian tập huấn, đội tuyển nữ Việt Nam đã có 4 trận giao hữu với các đối tượng chất lượng. Kết quả, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành 2 chiến thắng 2-1 trước đội trẻ CLB Eintracht Frankfurt và 2-0 trong trận gặp CLB Schott Mainz. Hai trận đấu còn lại với đội tuyển U23 nữ Ba Lan và đội tuyển nữ Đức, các nữ cầu thủ Việt Nam đã thi đấu tốt và chỉ để thua với tỉ số 2-1.

Sau khi trở về từ châu Âu, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ còn 10 ngày tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam trước khi lên đường tới New Zealand, vào ngày 5-7 để làm quen với điều kiện tập luyện và thi đấu tại VCK Bóng đá nữ thế giới 2023. Trong thời gian tập huấn tại New Zealand, ĐT nữ Việt Nam sẽ còn 2 trận giao hữu quan trọng với chủ nhà New Zealand vào ngày 10-7 và Tây Ban Nha vào ngày 14-7.

Theo kế hoạch, sáng mai (28-6) đội sẽ nghe giảng viên FIFA nói về luật thi đấu VCK FIFA World Cup nữ 2023