Đội chủ nhà U11 Bắc Ninh thua Sông Lam Nghệ An trong trận khai mạc

Các đại biểu trao cờ lưu niệm và chụp hình cùng các đội dự giải

Vòng Chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Sở Văn hóa –Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức. Đây không chỉ là sân chơi hấp dẫn, bổ ích của thiếu nhi mà còn là nơi phát hiện, chắp cánh cho những ước mơ bóng đá của các cầu thủ nhí, giúp các em không ngừng theo đuổi đam mê và tình yêu với bóng đá, hết mình cống hiến để góp phần vào sự phát triển bền vững của nền bóng đá nước nhà.

Đến dự lễ khai mạc có nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng - Trưởng Ban tổ chức Giải. Bà Đinh Thị Thu Trang - Phó Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt nam - Đồng Trưởng Ban tổ chức Giải. Ông Nguyễn Văn Ảnh - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh - Phó Trưởng ban thường trực đơn vị đăng cai Vòng chung kết Giải cùng đại diện các Sở, ban, ngành tại Bắc Ninh.

Giải quy tụ 16 đội bóng Nhi đồng (U11) xuất sắc nhất cả nước là: Bắc Giang, Gia Bảo Hải Dương, Hà Nội, Lạng Sơn, Công an Hà Nội, Thái Nguyên, Việt Hùng Thanh Hóa, Hưng Yên, Sông lam Nghệ An, Quảng Nam, Bình Dương, P.I.P Ngọc Hùng, Navy Phú Nhuận TPHCM, Nam Việt, Đồng Nai và chủ nhà Bắc Ninh. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. 8 đội Nhất – Nhì các bảng sẽ giành quyền vào Tứ kết. Đội chủ nhà Bắc Ninh nằm ở bảng A cùng các đội: P.I.P Ngọc Hùng, Đồng Nai và Sông Lam Nghệ An. Các trận đấu diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh từ ngày 28-7 đến 7-8.

Cuộc so tài giữa U11 Bắc Ninh và U11 SLNA ở ngày khai mạc

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra trận đấu sôi nổi giữa đội chủ nhà Bắc Ninh và đội Sông Lam Nghệ An. Dù thi đấu nỗ lực, cố gắng nhưng chủ nhà Bắc Ninh đã để thua chung cuộc Sông Lam Nghệ An với tỷ số 2-3.

Kết quả các trận đấu diễn ra ngày 28-7: Bình Dương 0-1 Hưng Yên Quảng Nam 1-0 Hà Nội Gia Bảo Hải Dương 5-2 Lạng Sơn Việt Hùng Thanh Hoá 8-0 Nam Việt P.I.P Ngọc Hùng 1-4 Đồng Nai Thái Nguyên 2-0 Công an Hà Nội

LÊ ANH