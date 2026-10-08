Đếm cua trong lỗ!

ASIAD 20 cho thấy khoảng cách giữa dự báo và kết quả thực tế của thể thao Việt Nam không chỉ đến từ phong độ VĐV.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh và đội TDDC tại ASIAD 20. Ảnh: TÂM NINH

Một vấn đề đáng lưu ý là cách đánh giá cơ hội huy chương đôi khi vẫn nghiêng nhiều về thành tích của chính mình, trong khi tương quan đối thủ luôn biến động.

Trước ASIAD 20, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu từ 4 HCV trở lên, nhưng chỉ giành 3 HCV, gồm 2 cầu mây và 1 karate. Khoảng cách về số lượng không lớn, nhưng lại là bước đi thụt lùi so với ASIAD 19 và gây nghi ngại về độ chuẩn xác của công tác dự báo. Một số nguồn từng được tính đến trong phương án tranh vàng như bắn súng, điền kinh hay wushu đều không thể bước lên bục cao nhất.

Bắn súng là “nguồn vàng” hụt đáng tiếc nhất. Phạm Quang Huy tới Aichi-Nagoya với vị thế đương kim vô địch ASIAD, trong khi Trịnh Thu Vinh từng đứng thứ 4 Olympic Paris 2024 và thuộc nhóm xạ thủ Việt Nam có khả năng cạnh tranh quốc tế rõ nhất. Tuy nhiên, cả hai đều trắng HCV khi cùng xếp hạng 4 ở nội dung sở trường của mình.

Điền kinh cũng nằm trong nhóm được kỳ vọng có thể tạo HCV, nhất là các nội dung tiếp sức. Việt Nam mang tới đội hình gồm nhiều VĐV giàu kinh nghiệm, nhưng trước các đối thủ mạnh châu Á, ưu thế từng có ở Đông Nam Á không còn nhiều ý nghĩa.

Wushu là một “nguồn vàng” khác không thành hiện thực. Đinh Văn Tâm từng đánh bại Ou Jiaming của Trung Quốc để vô địch Cúp tán thủ thế giới 2026. Thành tích ấy khiến kỳ vọng vào chiếc HCV hạng 56kg tại ASIAD hoàn toàn có cơ sở. Nhưng khi tái đấu trong trận chung kết, Văn Tâm thất bại.

Cử tạ cũng cho thấy giới hạn của việc nhìn quá nhiều vào khả năng của VĐV Việt Nam. Trần Minh Trí giành HCĐ hạng 65kg với tổng cử 309kg, trong khi Pak Myong Jin của CHDCND Triều Tiên đạt 328kg và He Yueji của Trung Quốc 327kg. Chênh lệch gần 20kg cho thấy, nếu tính đây là một cửa tranh vàng, dữ liệu về các đối thủ hàng đầu phải được xem xét kỹ hơn.

Trong khi đó, cầu mây và karate đã chuyển hóa đúng kỳ vọng thành HCV. Hai môn này cho thấy khi tương quan lực lượng được dự báo sát thực tế. Ở đấu trường lớn ASIAD, biết mình mạnh ở đâu mới chỉ là một nửa bài toán. Nửa còn lại là phải biết đối thủ đang mạnh đến mức nào để không tái diễn cảnh “đếm cua trong lỗ”.

KHÁNH VÂN