Để ngọn lửa thể thao không tắt sau lễ phát động

Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 cuối tuần qua đã lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm sao duy trì sức sống của phong trào khi những ngày hội thể thao khép lại.

Không thể phủ nhận những năm gần đây, ý thức tập luyện thể thao của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ công viên, khu dân cư đến các tuyến đường ven sông, ven kênh…, hình ảnh người dân chạy bộ, đạp xe, tập dưỡng sinh hay chơi cầu lông ngày càng quen thuộc. Nhiều CLB thể thao phong trào ra đời, tạo thêm sân chơi và gắn kết cộng đồng.

Dẫu vậy, phong trào thể thao quần chúng vẫn đối mặt không ít rào cản. Tại nhiều đô thị, không gian công cộng dành cho vận động còn hạn chế, trong khi chi phí thuê sân bãi ngày càng trở thành gánh nặng với một bộ phận người dân. Ở không ít địa phương, cơ sở vật chất thể thao chưa đáp ứng nhu cầu, đặc biệt tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Thực tế cho thấy, một phong trào chỉ thật sự thành công khi người dân có điều kiện duy trì việc tập luyện thường xuyên, thay vì hào hứng tham gia trong vài ngày rồi trở lại nhịp sống ít vận động. Muốn vậy, các địa phương cần quan tâm hơn đến việc xây dựng sân chơi công cộng, phát triển CLB thể thao tại khu dân cư, trường học và cơ quan. Những hoạt động đơn giản, ít tốn kém nhưng được tổ chức đều đặn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực hơn.

Cái chính là thể thao cần trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người. Chỉ cần dành thời gian đi bộ, chạy bộ hoặc vận động phù hợp mỗi ngày cũng là bước khởi đầu đáng quý.

Đừng để tinh thần thể thao chỉ rực sáng trong những ngày phát động rồi dần nguội lạnh. Hãy bắt đầu từ hôm nay, bằng một buổi đi bộ, một giờ chơi thể thao, một thói quen vận động đều đặn. Khi hàng triệu người cùng hành động, khát vọng về một Việt Nam khỏe mạnh sẽ trở thành hiện thực.

ĐĂNG HUY