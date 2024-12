Chelsea áp sát ngôi đầu, HLV Maresca vẫn… khắt khe

Chelsea đã tận dụng những sai lầm của các đối thủ cạnh tranh để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Premier League xuống còn 2 điểm, sau khi giành chiến thắng sít sao 2-1 trước Brentford. Nhưng HLV Enzo Maresca vẫn quả quyết The Blues chưa ở trong cuộc đua vô địch.

The Blues đã không mắc phải sai lầm giống như Liverpool, Arsenal và Man.City, những đội đều đã đánh rơi điểm trên sân nhà ở vòng đấu thứ 16. Họ đã có được lợi thế xứng đáng khi bước vào giờ nghỉ với pha lập công đầu tiên của Marc Cucurella tại Premier League, đánh đầu ghi bàn thắng ở phút 43. Nicolas Jackson đáng lẽ phải kết thúc trận đấu ngay ở phút thứ 60 nhưng anh đệm bóng cận thành… đi vọt xà từ đường chuyền của Jadon Sancho.

Brentford đã ở rất gần với việc khiến chủ nhà phải trả giá khi thế trận bắt đầu thay đổi, nhưng thủ thành Robert Sanchez đã có một pha cản phá tuyệt vời bằng đầu ngón tay sau nỗ lực của và Christian Norgaard, trước khi xà ngang cứu thua từ nỗ lực của Fabio Carvalho. HLV Enzo Maresca chỉ có thể ăn mừng cuồng nhiệt khi Jackson đột phá từ một pha phản công nhanh và ghi bàn gia tăng cách biệt với cú sút hiểm vào cột gần.

Nhưng ngay cả khi đó, một cú ném biên từ Cucurella và pha kiểm soát không tốt của Moises Caicedo ở phần sân nhà đã giúp Brentford phản công, trước khi Bryan Mbeumo ghi bàn thu hẹp cách biệt ở phút 90. Khoảng thời gian bù giờ 7 phút đầy căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua để The Blues có thể ăn mừng chiến thắng thứ 10 trong mùa giải, và thu hẹp cách biệt xuống chỉ còn 2 điểm kém hơn ngôi đầu của Liverpool - đội vẫn còn một trận chưa đấu trong tay.

HLV Enzo Maresca vẫn quả quyết Chelsea chưa ở trong cuộc đua vô địch.

Nhưng HLV Maresca đã thể hiện sự không hài lòng với các học trò: “Bất kể chúng tôi thắng bao nhiêu trận, tôi nghĩ chúng tôi chưa sẵn sàng để cạnh tranh danh hiệu. Một trong những lý do là tôi nghĩ rằng những đội biết cách giành danh hiệu sẽ không để thủng lưới như chúng tôi đã làm. Phút 90, chúng tôi ném biên bên phần sân nhà và rồi chúng tôi thủng lưới. Chúng tôi chưa sẵn sàng vì nhiều lý do, và một trong những lý do là chúng tôi không thể để thủng lưới những bàn như thế. Điều đó mở ra trận đấu”.

Buổi tối tuyệt vời của Cucurella kết thúc trong sự chua chát sau tiếng còi mãn cuộc, khi cầu thủ người Tây Ban Nha nhận thẻ vàng thứ 2 vì xô xát với Kevin Schade. HLV Maresca nói về về thẻ đỏ của Cucurella: “Thẻ vàng thứ 2 là do thái độ không tốt, trọng tài nói với tôi như vậy. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tôi đang ăn mừng cùng ban huấn luyện, vì vậy tôi không thấy gì cả. Nhưng Marc là người đứng đầu cùng với 10 người khác. Họ thật tuyệt vời, và tôi hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Vào cuối trận đấu, trận đấu đã kết thúc, chúng tôi có thể quản lý khoảnh khắc theo một cách khác. Nhưng đó là một trải nghiệm để các cầu thủ học hỏi”.

PHI SƠN