Bóng đá quốc tế

Cầu thủ Lào bị bắt vì nghi án dàn xếp tỷ số tại ASEAN Cup 2026

SGGPO

Tuyển quốc gia Lào, Soukphachan Lueanthala, đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra về các cáo buộc liên quan đến dàn xếp tỷ số, hối lộ và cá độ phi pháp, theo thông tin từ báo Guardian.

Cầu thủ Lào bị bắt vì nghi án dàn xếp tỷ số tại ASEAN Cup 2026

Vụ việc sáng tỏ sau khi Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) phát hiện những dấu hiệu bất thường và chính thức chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Soukphachan Lueanthala, cầu thủ chạy cánh đang khoác áo câu lạc bộ Salavan United, được xác định là nhân tố trọng yếu trong vụ án này.

Theo các nguồn tin cận kề đội bóng, tiền vệ này bị nghi ngờ đóng vai trò "mắt xích" trung gian, truyền đạt chỉ đạo và lôi kéo các đồng đội khác tham gia thao túng kết quả trận đấu theo yêu cầu của một đường dây cá độ. Lueanthala đã bị cảnh sát tạm giữ ngay sau khi cùng toàn đội trở về từ trận đấu cuối cùng tại vòng bảng trên sân của Myanmar vào đầu tháng 8. Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành thẩm vấn nhiều thành viên trong đội hình để làm rõ vụ việc.

Tại kỳ giải lần này, đội tuyển Lào dưới sự dẫn dắt của HLV người Serbia Vladica Grujic đã hứng chịu chuỗi thất bại rất đậm. Họ lần lượt để thua Thái Lan 0-5, Malaysia 0-4, Philippines 1-4 và khép lại giải đấu bằng trận thua thảm hại 2-7 trước Myanmar. Kết quả tệ hại này tương phản hoàn toàn với màn trình diễn ấn tượng hai năm trước đó, khi tuyển Lào từng gây bất ngờ bằng các trận hòa trước Indonesia và Philippines.

Một nguồn tin am hiểu bóng đá Lào tiết lộ rằng cho đến năm ngoái, các tuyển thủ quốc gia chỉ nhận được khoản phụ cấp hạn hẹp khoảng 10 USD mỗi ngày khi tập trung. Trong khi đó, số tiền mà các đối tượng môi giới đưa ra để dàn xếp một trận đấu có thể lên tới 10.000 USD – một con số quá lớn đối với mặt bằng thu nhập của các cầu thủ.

Đây không phải lần đầu tiên bóng đá Lào đối mặt với nạn tiêu cực. Vào năm 2020, Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) từng ra án cấm thi đấu trọn đời đối với cầu thủ Thipphonexay Inthavongsa do tham gia thao túng kết quả trận đấu giữa Lào và Hồng Kông (TQ) từ năm 2017.

LONG KHANG

Từ khóa

Lào ASEAN Cup 2026 bán độ

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