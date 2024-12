Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: Được Mark Petchey so sánh với Bjorn Borg vs John McEnroe, “Băng - Lửa phiên bản 2.0”

Cuộc cạnh tranh Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner trong mùa giải 2024 đã là rất thú vị, tuy vậy, theo lời của chuyên gia quần vợt Mark Petchey, họ sẽ còn tạo ra mối quan hệ kình địch kịch tính hơn nữa, có thể so sánh với lại Bjorn Borg vs John McEnroe, “Băng - Lửa phiên bản 2.0”.