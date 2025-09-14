Zubimendi lập cú đúp khi Arsenal phá hỏng trận ra mắt Forest của Postecoglou

Cú đúp của Martin Zubimendi giúp Arsenal chiến thắng Nottingham Forest 3-0 tại sân Emirates.

Thất bại 0-1 trước nhà vô địch Liverpool trong trận đấu cuối cùng trước loạt trận quốc tế đã dập tắt sự lạc quan của Arsenal sau những chiến thắng liên tiếp trước Leeds và Manchester United khi bắt đầu mùa giải. Nhưng đây chính là màn trình diễn đầy tự tin, được tô điểm bởi màn trình diễn xuất sắc của Noni Madueke, mà HLV Mikel Arteta tin rằng sẽ giúp Pháo thủ của ông tiếp tục cạnh tranh chức vô địch.

Zubimendi đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Pháo thủ sau khi chuyển đến từ Real Sociedad vào cuối mùa giải. Tiền vệ người Tây Ban Nha mở tỷ số trong hiệp 1 và ghi thêm một bàn nữa trong những phút cuối sau khi Viktor Gyokeres nhân đôi cách biệt cho Arsenal ngay sau giờ nghỉ. Chiến thắng thứ 3 của Arsenal sau 4 trận đã đưa họ lên đầu bảng xếp hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại cao hơn Liverpool, đội sẽ đối đầu với Burnley vào Chủ nhật.

Mây đen duy nhất đối với Arteta là chấn thương của đội trưởng Arsenal Martin Odegaard, người đã phải rời sân trong hiệp 1 vì chấn thương vai. Odegaard gia nhập danh sách chấn thương dài dằng dặc, vốn đã bao gồm Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesus và William Saliba.

Đây là một sự trở lại Bắc London đầy thất vọng đối với Postecoglou, chỉ ba tháng sau khi ông bị Tottenham sa thải một cách bất ngờ mặc dù đã vô địch Europa League để chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 17 năm của CLB. Postecoglou được Forest chiêu mộ trong tuần này sau khi Nuno Espirito Santo bị sa thải vì mối quan hệ của ông với chủ sở hữu Evangelos Marinakis đổ vỡ.

Tuy nhiên, vị HLV người Australia đã không thắng trận derby Bắc London nào với tư cách là HLV Tottenham và không thể dẫn dắt Forest đến chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Arsenal kể từ năm 1989.

Gyokeres đã giúp Arsenal kiểm soát hoàn toàn thế trận chỉ 46 giây sau giờ nghỉ.

Arsenal sát thủ

Eberechi Eze đã có trận ra mắt Arsenal kể từ khi chuyển đến từ Crystal Palace vào tháng 8, trong khi đồng đội của anh ở đội tuyển Anh, Declan Rice, bị bỏ lại trên ghế dự bị. Arteta bị chỉ trích vì sử dụng ba tiền vệ phòng ngự trong trận thua Liverpool, nhưng Mikel Merino suýt đưa Arsenal vượt lên dẫn trước ngay từ những phút đầu. Odegaard cố gắng tiếp tục thi đấu sau một pha ngã khó khăn, nhưng tiền vệ người Na Uy cuối cùng đã bị thay bằng Ethan Nwaneri chỉ sau 18 phút.

Sự xuất sắc trong các tình huống cố định của Arsenal đã hành hạ Postecoglou trong thời gian ở Tottenham và suýt chút nữa đã được đền đáp khi cú đánh đầu của Jurrien Timber đi chệch khung thành từ quả phạt góc của Noni Madueke. Không có gì ngạc nhiên khi Arsenal vươn lên dẫn trước từ một pha bóng chết khác ở phút 32, nhưng Zubimendi ghi bàn bằng cú sút tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm, bóng chạm nhẹ vào hậu vệ Murillo của Forest và lướt qua thủ môn Sels.

Gyokeres đã giúp Arsenal kiểm soát hoàn toàn thế trận chỉ 46 giây sau giờ nghỉ. Đó là một bàn thắng thể hiện rõ nét nỗ lực chiêu mộ cầu thủ của Arteta trong mùa hè khi Eze tạt bóng vào trong cho Gyokeres dễ dàng ghi bàn thắng thứ ba kể từ khi chuyển đến từ Sporting Lisbon.

Forest suýt chút nữa đã gỡ hòa ngay lập tức khi cú đánh đầu của Wood bật xà ngang. Gyokeres gần như đã khép lại trận đấu bằng một cú sút trúng cột dọc sau khi Eze và Madueke phối hợp xuyên thủng hàng phòng ngự yếu ớt của Forest. Zubimendi đã tung ra cú dứt điểm quyết định ở phút 79, khi anh bật cao đánh đầu chuẩn xác đón đường tạt bóng của Leandro Trossard, ấn định tỷ số 3-0 cho chủ nhà

Những nhà cầm quân nói gì

HLV Arsenal, Mikel Arteta: "Kết quả rất tốt sau loạt trận quốc tế. Khi các cầu thủ vắng mặt, việc họ phản ứng và kết nối lại như thế nào luôn là một dấu hỏi. Để giành chiến thắng 3-0, việc giữ sạch lưới thêm một lần nữa là rất quan trọng. Một số cầu thủ lần đầu tiên được đá chính, vì vậy, nhìn chung, rất tốt".

HLV Forest, Ange Postecoglou: "Rõ ràng là một kết quả đáng thất vọng đối với chúng tôi. Họ là một đội bóng mạnh, và trên sân nhà, họ là một đối thủ khó nhằn. Không thể chê trách nỗ lực của các chàng trai, nhưng chúng tôi đã phải vật lộn để kiểm soát thế trận và bàn thắng thứ hai sau hiệp một đã khiến họ bỏ xa chúng tôi. Thật đáng thất vọng nhưng không thể chê trách nỗ lực của họ."

HOÀNG HÀ