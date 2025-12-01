Zirkzee chấm dứt cơn khát bàn thắng, Man United ngược dòng thắng Palace

Joshua Zirkzee đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sau gần một năm trước khi Mason Mount ghi bàn thắng quyết định giúp Manchester United lội ngược dòng đánh bại Crystal Palace 2-1.

Zirkzee và Mason Mount giúp Man United lội ngược dòng

Đội bóng của Ruben Amorim bị dẫn trước bởi quả phạt đền trong hiệp một của Jean-Philippe Mateta tại Selhurst Park, nhưng Zirkzee và Mount đã ghi bàn sau giờ nghỉ để mang về chiến thắng đầu tiên cho Man United sau bốn trận. Man United đã hồi phục sau khởi đầu mờ nhạt nhờ bàn thắng đầu tiên của Zirkzee tại Ngoại hạng Anh kể từ khi anh ghi bàn vào lưới Everton vào tháng 12-2024.

Tiền đạo người Hà Lan bị chỉ trích nặng nề đã trải qua 24 trận đấu mà không ghi được bàn thắng nào, càng làm dấy lên nhận định rằng thương vụ chuyển nhượng trị giá 36 triệu bảng từ Bologna vào năm 2024 của anh là một khoản đầu tư tồi.

Do chấn thương, Mason Mount cũng gặp khó khăn kể từ khi gia nhập Man United từ Chelsea và đây mới chỉ là bàn thắng thứ hai của anh mùa này. Bị Everton đánh bại tại Old Trafford hôm thứ Hai, chiến thắng đầu tiên của Man United kể từ tháng 10 là một sự khích lệ rất cần thiết cho Amorim.

Kết quả 1-2 cũng là thất bại đầu tiên của Palace tại Selhurst Park kể từ ngày 15-2 đã nhấn mạnh thách thức mà Man United phải đối mặt trong cuộc chiến chống lại cái lạnh ở phía nam London. Amorim đã nói trong tuần này rằng "không có lời bào chữa" nào cho khởi đầu mùa giải đầy khó khăn của Man United sau những khó khăn ở mùa giải trước.

Ông hẳn sẽ nhẹ nhõm khi thấy Man United dốc toàn lực để khuất phục nhà đương kim vô địch FA Cup, đội bóng đã trở thành cái gai trong mắt các đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh kể từ khi Oliver Glasner lên nắm quyền.

Mason Mount (trái) ghi bàn quyết định cho Man United

Sự hồi sinh của Man United

Mateta bỏ qua cơ hội đầu trận khi cướp bóng từ chân hậu vệ Leny Yoro trước khi sút bóng đi chệch khung thành. Thủ môn Senne Lammens của United đã phải trổ tài để cản phá cú sút chìm của Daichi Kamada từ rìa vòng cấm địa trước khi Yoro cản phá cú sút thẳng vào lưới của Yeremy Pino.

Man United đang bị dồn vào thế khó và không có gì bất ngờ khi Palace vươn lên dẫn trước ở phút 36. Yoro đã phạm lỗi thô bạo với Mateta, người đã ghi bàn từ chấm phạt đền, nhưng bàn thắng của anh đã bị từ chối vì lỗi chạm bóng hai lần.

Do một luật mới được áp dụng trong mùa giải này, các quả phạt đền chạm bóng hai lần vô tình giờ đây sẽ được đá lại nếu cú ​​đá đầu tiên thành công. Thông tin này được đưa ra sau khi tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid bị từ chối một quả phạt đền vì đá bóng hai lần trong trận đấu với Real Madrid mùa trước. Được hưởng sự khoan hồng, Mateta lại tự tin sút bóng qua Lammens, mở tỷ số.

Hoàn toàn vô danh trong hiệp một, Zirkzee đã trở thành vị cứu tinh bất ngờ của Amorim với bàn gỡ hòa ở phút 54. Chạy chỗ đón cú đá phạt của Bruno Fernandes, Zirkzee khống chế bằng ngực và tung cú sút tuyệt đẹp qua tay Henderson từ một góc gần như không tưởng.

Zirkzee suýt chút nữa đã tìm thấy mành lưới đối phương ngay sau bàn thắng của mình khi anh vô tình làm bóng bật ra lưới Lammens trước khi bóng được cứu nguy. Nhưng cuối cùng United cũng lấy lại được đà và Mount đã đưa họ vượt lên dẫn trước ở phút 63.

Fernandes đệm bóng từ quả đá phạt cho Mount và cựu tiền vệ Chelsea đã tung cú sút chìm dưới hàng rào Palace và vượt qua Henderson từ khoảng cách 20m.

HOÀNG HÀ