Yamal và Rashford ghi bàn, Barcelona thắng Elche 3-1

Lamine Yamal ghi bàn thắng sớm trong khi Marcus Rashford hoàn thành chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Elche, qua đó giành lại vị trí thứ 2 La Liga và thúc đẩy thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu với Club Brugge vào thứ Tư tại vòng bảng Champions League.

Yamal bị chỉ trích sau màn trình diễn mờ nhạt trong thất bại 1-2 tại Real Madrid ở trận El Clasico, nhưng đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước bằng một cú sút trong vòng cấm ở phút thứ 9 sau đường kiến ​​tạo của Alejandro Balde. Ferran Torres nâng tỷ số chỉ 3 phút sau đó sau đường chuyền của Fermin Lopez, để đạt cột mốc 50 bàn thắng cho Barcelona. Elche đã gỡ hòa với bàn thắng của Rafa Mir ở phút 42, nhưng Rashford đã ấn định chiến thắng 3-1 bằng một cú sút chân trái từ góc hẹp ở phút 61 - bàn thắng thứ 6 của anh trong mùa giải tại CLB mới. Rashford đã bị từ chối bàn thắng ở phút 52 vì lỗi việt vị.

Rafa Mir suýt chút nữa đã gỡ hòa cho đội khách ở phút 55 với một cú sút xoáy chạm xà ngang khi thủ môn Wojciech Szczesny của Barcelona bị đánh bại. Rafa Mir cũng sút bóng trúng xà ngang khi đội nhà đang bị dẫn trước 3-1 ở phút 68, sau một pha cứu thua xuất thần của Szczesny... HLV Hansi Flick của Barcelona chia sẻ sau trận: “Tôi đã thấy nhiều điều chúng tôi làm tốt, nhưng cũng thấy một số điều chúng tôi chưa làm tốt. Đó là một trận đấu khó khăn, nhưng quan trọng là chúng tôi đã giành được 3 điểm. Chúng tôi phải cải thiện. Chúng tôi tự tin hơn với chiến thắng này, một bước tiến nữa, nhưng chúng tôi phải tiếp tục. Tôi hạnh phúc và chúng tôi phải suy nghĩ tích cực về những trận đấu sắp tới”.

Barcelona hiện kém 5 điểm so với đội đầu bảng Real Madrid, đội đã đánh bại Valencia 4-0 trên sân nhà vào thứ Bảy. Việc tiền vệ Dani Olmo và tiền đạo Robert Lewandowski đã trở lại sau chấn thương kể từ đầu tháng 10, ​vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2 hôm Chủ nhật, là những tin tức tốt khác. Tiếp theo Barcelona sẽ làm khách đến sân Club Brugge vào thứ Tư tại vòng bảng Champions League.

Ở các kết quả khác. Alaves đánh bại Espanyol với tỷ số 2-1 trên sân nhà, chấm dứt chuỗi 2 trận không thắng và vươn lên xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Lucas Boye, người ghi một bàn cho Alaves, đã bị đuổi khỏi sân với thẻ vàng thứ 2 trong thời gian bù giờ hiệp hai. Espanyol đã tụt xuống vị trí thứ 6.

Antony đã tỏa sáng ghi 2 bàn trong hiệp một giúp Real Betis đánh bại Mallorca với tỷ số 3-0 trên sân nhà. Ez Abde cũng ghi bàn ngay trước giờ nghỉ. Real Betis vươn lên xếp thứ 5. Mallorca đang đứng thứ 17.

Celta Vigo đã giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường khi đánh bại chủ nhà Levante chỉ còn 10 người với tỷ số 2-1, nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của Miguel Romana. Oscar Mingueza đã đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 40 và Kevin Arriaga đã gỡ hòa cho Levante ở phút 66. Celta vươn lên vị trí thứ 12. Trong khi Levante - không thắng trong 3 trận La Liga và vừa bị loại khỏi Copa del Rey - đứng thứ 16.

THANH TUẤN