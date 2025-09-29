Yamal kiến tạo giúp Barcelona giành ngôi đầu La Liga

Lamine Yamal chỉ mất một phút để tạo dấu ấn khi trở lại thi đấu sau chấn thương. Ngôi sao 18 tuổi vào sân ở phút 58 và tung pha kiến ​​tạo cho Robert Lewandowski ghi bàn thắng quyết định ở phút 59, giúp Barcelona ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Real Sociedad tại La Liga vào Chủ nhật.

Chiến thắng thứ 5 liên tiếp trên mọi đấu trường đã đưa Barca lên ngôi đầu La Liga, hơn 1 điểm so với Real Madrid - đội đã bị Atletico Madrid đè bẹp 5-2 vào thứ Bảy. CLB xứ Catalan đã ghi ít nhất một bàn trong 44 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, cân bằng kỷ lục mà CLB đạt được lần cuối vào những năm 1940. Chuỗi trận hiện tại bắt đầu vào cuối năm 2024 sau trận thua 0-1 trước Leganes tại La Liga. “Tôi thật sự tự hào!”, HLV Hansi Flick phát biểu. “Tôi nghĩ chiến thắng này sẽ thực sự giúp chúng tôi tiếp tục tiến bộ”.

HLV Flick đã chọn Pedro “Dro” Fernandez, 17 tuổi, ra sân ngay từ đầu ở hàng tiền vệ, nhưng đã phải thay thế bằng Dani Olmo ngay đầu hiệp 2 khi Barca cần cải thiện cách chơi. Vì trước đó ở phút 31, đội khách Sociedad đã mở tỷ số bằng cú sút cận thành của Alvaro Odriozola, cũng là pha dứt điểm trúng đích duy nhất của Sociedad trong hiệp một. Jules Kounde gỡ hòa cho Barca bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc ở phút 43.

Yamal vào sân thay Roony Bardghji ở phút 58, có lần đầu tiên ra sân sau 4 trận vắng mặt vì chấn thương khi thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha. Sau khi tung đường chuyền kiến ​​tạo cho Lewandowski ghi bàn ở phút 59, Yamal cũng có một bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị ở phút 74, và suýt kiến ​​tạo cho Lewandowski ghi bàn ở phút 84, khi tiền đạo người Ba Lan bị xà ngang từ chối. “Thật tuyệt khi cậu ấy trở lại”, Flick nói về Yamal, người trước trận đấu đã cùng người hâm mộ mừng giải thưởng Quả bóng Vàng dành cho Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm lần thứ 2 kỷ lục.

Barca vẫn chưa có đủ giấy phép để trở lại sân vận động Camp Nou đang được cải tạo. Nhà vô địch La Liga đã trở lại sân vận động Montjuic sau khi chơi 2 trận sân nhà đầu tiên tại trên sân vận động có sức chứa 6.000 chỗ ngồi tại cơ sở tập luyện của mình. Barca cũng sẽ tiếp đón Paris Saint-Germain tại Montjuic vào thứ Tư trong trận mở màn sân nhà tại vòng bảng Champions League.

Sociedad kém may mắn khi tiền vệ Takefusa Kubo của đã sút trúng cột dọc ở các phút 72 và 84. Đây là trận thua thứ 4 trong 5 trận đấu của Sociedad, CLB xứ Basque mới thắng duy nhất 1 lần trong mùa giải mới là kết quả 1-0 trước Mallorca.

Ở các diễn biến khác. Đội bóng mới thăng hạng Elche đang có khởi đầu như mơ trong mùa giải đầu tiên ở giải đấu cao nhất sau 2 năm vắng bóng. Andre Silva ghi bàn ở phút 18 và John Chetauya ở phút 68, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1 trước Celta Vigo. Borja Iglesias của Celta ghi bàn ở phút 22. Elche vẫn bất bại sau 7 trận, với 3 chiến thắng và 4 trận hòa. Hiện tại, đội bóng đang nằm trong nhóm dự Champions League. Ngược lại, Celta vẫn là một trong những đội chưa thắng trận nào tại giải đấu cho đến nay - cùng với Girona, đội đang xếp cuối bảng - với 5 trận hòa liên tiếp trước khi bước vào trận đấu với Elche.

Sevilla chỉ cần một cú sút trúng đích để giành chiến thắng 1-0 tại Rayo Vallecano, qua đó có chiến thắng thứ 3 trong 5 trận gần nhất. Rayo đã kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng đội khách đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng quyết định của Akor Adams ở phút 87 từ ngoài vòng cấm sau một pha phản công. Chuỗi trận không thắng của Rayo đã kéo dài 5 trận, bao gồm 2 trận thua liên tiếp.

Trong trận đấu muộn, Real Betis đã đánh bại Osasuna với tỷ số 2-0 trên sân nhà, với các bàn thắng của Ez Abde và Cucho Hernandez trong hiệp một.

THANH TUẤN