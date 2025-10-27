Xabi Alonso phải “nói chuyện” với Vinicius về thái độ

HLV Xabi Alonso cho biết ông sẽ nói chuyện với Vinicius Junior về phản ứng giận dữ của cầu thủ này khi bị thay ra trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Barcelona tại trận ‘Siêu kinh điển’ hôm Chủ nhật.

HLV Xabi Alonso rõ ràng khó chịu khi Vinicius Junior phản ứng giận dữ vì bị thay ra.

Vinicius bị thay ra ở phút 72, được thay thế bởi Rodrygo, khi trận đấu vẫn đang trong thế cân bằng tại Santiago Bernabeu. Anh ta đã phản ứng bằng một hành động thể hiện sự bất đồng rõ ràng, đầu tiên là liên tục chỉ vào mình để hỏi liệu anh ta có bị thay ra không, sau đó là la hét và cười đùa, trước khi lướt qua HLV Alonso trên đường biên và đi xuống đường hầm. Tuyển thủ Brazil sau đó đã trở lại băng ghế dự bị trước khi “tích cực” tham gia vào cuộc ẩu đả giữa 2 đội sau tiếng còi mãn cuộc. Vinicius là một trong 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng vì tham gia vào vụ ẩu đả sau trận, trong đó thủ môn dự bị Andriy Lunin của Real Madrid nhận thẻ đỏ…

“Tôi sẽ tập trung vào nhiều điểm tích cực trong trận đấu, và những điểm tốt từ Vini”, Alonso phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu. “Tất nhiên, chúng tôi sẽ nói về phản ứng của Vini, nhưng tôi không muốn làm loãng sự chú ý khỏi điều thực sự quan trọng. Chúng tôi sẽ nói về điều đó, trong bối cảnh của một trận đấu tuyệt vời. Vini đã đóng góp rất nhiều. Đó là một chiến thắng quan trọng và xứng đáng... Điều quan trọng là cảm giác được là một đội bóng có tính cạnh tranh trong những trận đấu lớn. Về phần còn lại, chúng ta sẽ bàn về chuyện đó sau”.

Alonso nhiều lần đã loại Vinicius khỏi đội hình xuất phát của Real Madrid trong mùa giải này, tổng cộng 3 lần - bao gồm cả chiến thắng trước Getafe cuối tuần trước. Động thái này được xem là cách vị HLV này chấn chỉnh thái độ của ngôi sao người Brazil. Gần đây, Alonso cũng đã nói rằng “tôi thích nhìn thấy Vini mỉm cười” thay vì sự buồn bã và hay gắt gỏng. Và sau trận đấu gần nhất, ông nhấn mạnh: “Mọi HLV đều biết rằng mỗi cầu thủ có một tính cách khác nhau”.

Trong khi đó, Alonso dành lời khen cho Jude Bellingham với màn trở lại ấn tượng sau chấn thương. Bellingham, người đã bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải vì chấn thương vai, đã ghi bàn thắng đầu tiên trong mùa giải vào thứ Tư trong chiến thắng 1-0 của Real Madrid trước Juventus tại Champions League, và giờ ghi bàn thắng quyết định cho Real Madrid vào Chủ nhật, đây là lần thứ 3 tiền vệ này ghi bàn thắng quyết định trong trận El Clasico.

“Hôm nay, cũng như trước Juve hôm thứ Tư và trước Getafe cuối tuần trước, trong một tuần qua, cậu ấy đã có 3 trận đấu tốt”, Alonso nói. “Khi Jude trở lại sau ca phẫu thuật, chúng tôi biết cậu ấy cần thời gian và thời gian để bắt đầu lại. Đó là những gì đã xảy ra, và mọi thứ diễn ra thậm chí còn tốt hơn cả những gì chúng tôi mong đợi”.

THANH TUẤN