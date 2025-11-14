World Cup 2026: Pháp giành vé, Haaland củng cố vị thế “vua ghi bàn” vòng loại

Kylian Mbappe giúp tuyển Pháp giành vé đến World Cup 2026 với chiến thắng 4-0 trước Ukraine.

Trận đấu chính thức cuối cùng của Didier Deschamps tại Paris diễn ra không mấy suôn sẻ, sau khi vị HLV này xác nhận sẽ rời đi sau World Cup 2026. Ukraine đến sân Công viên các Hoàng tử với mục tiêu gây khó dễ cho đối phương, và lối chơi đó được thể hiện qua việc họ chỉ tung ra đúng một cú sút trong suốt trận đấu, và không một lần làm khó thủ môn Mike Maignan. Chiến thuật co cụm này đã phát huy hiệu quả trong gần một giờ đồng hồ, trước khi Mbappe giành được một quả phạt đền ở phút 55, và tự mình thực hiện thành công bằng một cú Panenka.

Cú sút xa của Michael Olise gần như đã ấn định kết quả, trước khi Mbappe và Hugo Ekitike ghi thêm bàn thắng trong 10 phút cuối. Mbappe đã đạt cột mốc 400 bàn trong sự nghiệp. Tiền đạo của Real Madrid cũng đã nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 7 trong 6 trận đấu quốc tế gần nhất. Với chiến thắng này, tuyển Pháp có 13 điểm sau 5 trận, đã chắc suất trực tiếp tại Bảng D. Trong khi Iceland sau chiến thắng 2-0 tại Azerbaijan đã vươn lên nhì bảng, cùng 7 điểm nhưng hơn Ukraine về hiệu số. Vị trí nhì bảng và suất dự play-off sẽ được quyết định khi Ukraine đối đầu trực tiếp Iceland trên sân trung lập tại Warsaw (Ba Lan) vào ngày 16-11.

Erling Haaland cũng ghi một cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Na Uy trước Estonia tại Oslo.

Trong khi đó, một siêu tiên đạo khác là Erling Haaland cũng ghi một cú đúp vào đêm thứ Năm trong chiến thắng 4-1 trước Estonia tại Oslo. Tất cả các bàn thắng đều đến trong 12 phút đầu hiệp 2. Alexander Sørloth nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà với các bàn thắng phút 50 và 52, Haaland ghi thêm 2 bàn ở các phút 56 và 62. Haaland đã ghi 14 trong tổng số 33 bàn thắng của Na Uy tại vòng bảng, thành tích tốt nhất châu Âu trong 7 trận đấu.

Chiến thắng này gần như đảm bảo suất trực tiếp cho đội tuyển Na Uy tại Bảng I, đưa họ đến rất gần kỳ World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998. Na Uy hiện có 21 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Italy - đội thắng 2-0 tại Moldova. Tuy nhiên, hiệu số bàn thắng của Na Uy là +29, quá vượt trội so với +12 của Italy. Điều này đồng nghĩa Italy gần như không thể vượt qua Na Uy khi họ đón tiếp đối thủ này tại San Siro vào ngày 16-11.

VIỆT TÙNG