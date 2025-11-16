World Cup 2026: Oyarzabal tỏa sáng, Tây Ban Nha duy trì phong độ hoàn hảo

Mikel Oyarzabal đã ghi 2 bàn thắng, giúp Tây Ban Nha duy trì phong độ hoàn hảo ở vòng loại World Cup 2026 với chiến thắng 4-0 trước Georgia vào thứ Bảy, qua đó tiến gần hơn đến một suất dự giải đấu danh giá nhất hành tinh vào năm sau.

Mikel Oyarzabal ghi 2 bàn giúp Tây Ban Nha duy trì phong độ hoàn hảo với chiến thắng 4-0 trước Georgia.

Đội khách dù thiếu vắng những ngôi sao bị chấn thương như Lamine Yamal, Pedri hay Rodri trong trận đấu với Georgia, một đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Tuy nhiên, tiền đạo Oyarzabal của Real Sociedad đã dẫn dắt Tây Ban Nha với 2 bàn thắng và một pha kiến ​​tạo. Martin Zubimendi và Ferran Torres cũng ghi bàn, giúp đội nhà dẫn trước 3-0 trước khi hiệp một kết thúc. Trong đó, bàn ấn định chiến thắng của Oyarzabal ở phút 63 là bàn thứ 21 của anh trong lần ra sân thứ 50 cho Tây Ban Nha - bao gồm bàn thắng quyết định trận chung kết Euro 2024, chiến thắng 2-1 trước Anh.

Đội tuyển của HLV Luis de la Fuente đã ghi được 19 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào trong 5 trận toàn thắng ở vòng bảng. Tây Ban Nha đang dẫn đầu Bảng E với 3 điểm nhiều hơn Thổ Nhĩ Kỳ - đội đã đánh bại Bulgaria với tỷ số 2-0 vào thứ Bảy. Nhà vô địch châu Âu đang sẵn sàng giành một suất vào vòng chung kết khi gặp Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Ba, trong trận đấu cuối cùng của vòng loại.

Cách duy nhất để Thổ Nhĩ Kỳ có thể vượt qua Tây Ban Nha ở ngôi đầu bảng và giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 là giành chiến thắng với cách biệt lớn tại Seville. Nếu bằng điểm, vị trí ở các bảng đấu vòng loại sẽ được quyết định bởi hiệu số bàn thắng bại chung cuộc. Tây Ban Nha đang có tỷ số +19, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là +5. Tuy nhiên, De la Fuente cho biết vẫn còn quá sớm để ăn mừng: “Chúng tôi dành sự tôn trọng tối đa cho tất cả các đối thủ, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi phải giữ vững tinh thần và duy trì thái độ này cho đến khi đủ điều kiện về mặt toán học”.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chắc chắn giành được vị trí trong tốp 2 và đảm bảo một suất đá play-off, sau khi Hakan Calhanoglu ghi bàn từ chấm phạt đền, và hậu vệ Atanas Chernev của Bulgaria có pha phản lưới nhà.

Tuyển Bỉ gây thất vọng sau kết quả hòa bất ngờ 1-1 tại Kazakhstan.

Trong khi đó, tuyển Bỉ gây thất vọng khi không thể nối gót Pháp, Anh và Croatia giành suất sau kết quả hòa bất ngờ 1-1 tại Kazakhstan. Chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút thứ 9 nhờ pha lập công của cầu thủ 17 tuổi Dastan Satpayev. Hans Vanaken đã san bằng tỷ số cho Bỉ ở phút 48 khi tiền vệ của Club Brugge đánh đầu ghi bàn từ đường tạt bóng của Timothy Castagne. Tuy nhiên tuyển Bỉ, đội đã đánh bại Kazahkstan 6-0 hồi tháng 9, đã không thể tận dụng lợi thế hơn người từ phút 79 sau khi Islam Chesnokov nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Jeremy Doku.

Tuyển Bỉ đang dẫn đầu Bảng J với 15 điểm, xếp sau là 2 đội có cùng 13 điểm là Bắc Macedonia và xứ Wales - đội vừa giành chiến thắng 1-0 trước Liechtenstein vào thứ Bảy. Đội bóng của HLV Rudi Garcia vẫn có thể đi tiếp nếu giành chiến thắng trước đội khách xếp chót bảng và chưa có điểm nào Liechtenstein vào thứ Ba trong trận đấu cuối cùng của vòng loại, trong khi xứ Wales tiếp đón Bắc Macedonia để quyết định suất play-off.

Tuyển Áo và Bosnia & Herzegovina cũng sẽ tạo nên cuộc đối đầu quyết định cho ngôi đầu Bảng H ở lượt trận cuối. Vào thứ Bảy, tiền đạo Marko Arnautovic của Áo đã ghi 2 bàn để mở ra chiến thắng 2-0 trước Síp, nhưng Edin Dzeko cũng đã giúp Bosnia & Herzegovina tiếp tục cạnh tranh sau khi đánh bại Romania 3-1. Tuyển Áo dẫn trước Bosnia 2 điểm trước khi họ ra sân tại Vienna vào thứ Ba. Cả 2 đều chắc chắn giành được vị trí trong tốp 2.

Bảng C tiếp tục căng thẳng sau những kết quả bất ngờ. Hy Lạp đã đánh bại Scotland 3-2, trong khi đội đầu bảng Đan Mạch cũng bỏ lỡ cơ hội quyết định tấm vé khi hòa 2-2 với Belarus. Điều đó có nghĩa là Đan Mạch sẽ dẫn trước Scotland một điểm khi họ gặp nhau tại Glasgow vào thứ Ba.

Thụy Sĩ vẫn dẫn đầu Bảng B sau khi đánh bại Thụy Điển 4-1, trong khi Kosovo vẫn kiên trì bám đuổi với khoảng cách 3 điểm kém sau chiến thắng 2-0 trước Slovenia. Kosovo sẽ tiếp đón Thụy Sĩ vào thứ Ba tuần tới tại Pristina.

VIỆT TÙNG