World Cup 2026: Anh đè bẹp Serbia 5-0, Haaland ghi năm bàn giúp Na Uy ghi chiến thắng kỷ lục

Ba trong số những cường quốc bóng đá châu Âu là Anh, Pháp và Bồ Đào Nha đã tiến gần hơn đến World Cup 2026, trong khi Erling Haaland với những mũi khâu mới trên mặt vẫn ghi năm bàn trong chiến thắng 11-1 trước Moldova vào thứ Ba.

Tuyển Anh đánh bại Serbia 5-0 có thể là bước ngoặt trong nhiệm kỳ của Thomas Tuchel.

Chiến thắng vang dội của đội tuyển Anh ghi nhận Noni Madueke, Ezri Konsa và Marc Guehi đều ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên. Đánh bại Serbia 5-0 là một chiến thắng có thể là bước ngoặt trong nhiệm kỳ của Thomas Tuchel. Mặc dù Tuchel gần đây đã nói rằng họ sẵn sàng chiến thắng một cách khó khăn bằng những đường chuyền dài, nhưng chiến thắng này lại thiên về việc kiểm soát trận đấu và ngăn chặn Serbia.

Harry Kane là nhân tố quan trọng, anh tìm được khoảng trống để ghi bàn mở tỷ số bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc của Declan Rice. Đội trưởng Tam sư đã củng cố lợi thế cho Anh ở những phút cuối bằng pha di chuyển thông minh để vượt qua hàng phòng ngự đối phương, kết thúc bằng thẻ đỏ dành cho Nikola Milenkovic, người đã từ chối một cơ hội ghi bàn rõ ràng của Kane ở phút 72. Marcus Rashford khép lại trận đấu với bàn thắng từ chấm phạt đền phút 90.

Thủ môn Jordan Pickford không phải cứu thua vì Serbia không có cú sút trúng đích nào. Trong khi đó, Anh có 12 cú sút. “Năng lượng đã cao hơn và trình độ cũng cao hơn”, Kane nói với BBC. “Serbia là một đội bóng mạnh, và chúng tôi đã khiến họ trông tầm thường tối nay”. Tuyển Anh đang dẫn đầu Bảng K với bảy điểm nhiều hơn Albania, đội đã đánh bại Latvia với tỷ số 1-0. Một chiến thắng và hai trận hòa trong ba trận đấu cuối cùng của vòng bảng sẽ đủ để đội bóng của Tuchel giành quyền tham dự World Cup.

Kylian Mbappe tỏa sáng giúp tuyển Pháp ngược dòng đánh bại Iceland với tỷ số 2-1.

Tuyển Pháp dù chỉ chơi với 10 người trong hơn 20 phút cuối, khi Aurelien Tchouameni bị đuổi khỏi sân, vẫn giữ vững lợi thế để đánh bại Iceland với tỷ số 2-1, sau khi lội ngược dòng nhờ bàn thắng và đường kiến ​​tạo của Kylian Mbappe. Iceland bất ngờ vươn lên dẫn trước khi Michael Olise để mất bóng trong vòng cấm địa nhà, và Andri Gudjohnsen đã chớp lấy cơ hội ghi bàn ở phút 21. Mbappe cuối cùng đã đưa Pháp trở lại trận đấu khi anh thực hiện thành công quả phạt đền ngay trước khi hiệp một kết thúc sau khi bị Mikael Anderson đẩy ngã. Ngôi sao của Real Madrid sau đó dẫn dắt một pha phản công và kiến ​​tạo cho Bradley Barcola ghi bàn ở phút 62.

Đương kim á quân thế giới dẫn đầu Bảng D sau hai trận thắng đầu tiên, trong khi Iceland đứng thứ hai. Ở diễn biến còn lại, cơ hội giành vé của Ukraine giảm mạnh trong trận hòa 1-1 với Azerbaijan, đội đã sa thải cựu HLV tuyển Bồ Đào Nha, Fernando Santos sau trận thua 0-5 trước Iceland vào tuần trước. Ukraine và Azerbaijan mới có một điểm.

Cristiano Ronaldo cũng giúp Bồ Đào Nha vượt qua khó khăn giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng 3-2 tại Hungary. Cú đúp bàn thắng của Barnabas Varga ở phút 21 và 84 đã cân bằng tỷ số 2-2 cho chủ nhà, với Bernardo Silva và Cristiano Ronaldo là những người ghi bàn cho Bồ Đào Nha. Nhưng ở phút 86, Joao Cancelo đã ghi bàn thắng quyết định, qua đó giúp đội ghi chiến thắng thứ hai của họ kể từ đầu chiến dịch vòng loại và củng cố ngôi đầu Bảng F. Ở diễn biến còn lại, hy vọng lần đầu tiên góp mặt tại World Cup của CH Ailen kể từ năm 2002 đã bị giáng một đòn nặng nề với trận thua 1-2 trước Armenia.

Erling Haaland đã ghi năm bàn thắng giúp Na Uy đè bẹp Moldova 11-1.

Vừa thi đấu với những mũi khâu trên mặt sau tai nạn với cửa xe buýt, Erling Haaland đã ghi năm bàn thắng, bao gồm một cú hat-trick trong hiệp một, giúp Na Uy đè bẹp Moldova 11-1. Chiến thắng đậm nhất trong vòng loại World Cup lần này tại châu Âu, vượt qua chiến thắng 8-0 của Hà Lan trước Malta hồi tháng 6, giúp Na Uy gia tăng khoảng cách với Italy ở vị trí dẫn đầu Bảng I lên sáu điểm. Na Uy đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Konrad Laimer và Marcel Sabitzer đã ghi bàn giúp Áo giành chiến thắng 2-1 trước Bosnia-Herzegovina, qua đó tiến gần hơn đến vòng loại World Cup đầu tiên kể từ năm 1998. Áo hiện có cùng 12 điểm với Bosnia-Herzegovina ở Bảng H nhưng vẫn còn một trận đấu nữa. Đảo Síp và Romania đã hòa nhau 2-2.

VIỆT TÙNG