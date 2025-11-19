Vòng loại Asian Cup 2027: Singapore giành tấm vé thứ 2 cho Đông Nam Á

Đội tuyển quốc gia Singapore đã bước sang một kỷ nguyên mới khi xuất sắc giành được suất tham dự AFC Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, ghi dấu lần thứ 2 trong lịch sử hiện diện ở sân chơi hàng đầu châu lục - sau lần đầu với tư cách chủ nhà vào năm 1984.

Đội tuyển Singapore xuất sắc giành suất tham dự AFC Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Ảnh: Getty Images

Chiến tích này được lập nên sau chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 2-1 ngay trên sân Kai Tak của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hồng Kông. Hai bàn thắng tuyệt đẹp trong hiệp 2 của Shawal Anuar và Ilhan Fandi đã khiến trái tim người hâm mộ Hồng Kông tan vỡ. Singapore hiện có 11 điểm ở Bảng C, hơn 3 điểm so với Hồng Kông và hơn cả về thành tích đối đầu, nên họ không cần quan tâm đến kết quả lượt trận cuối vào tháng 3 năm tới.

Ngày càng có nhiều lời kêu gọi bổ nhiệm Gavin Lee làm HLV trưởng chính thức của đội tuyển Singapore sau chiến tích lịch sử này. Kể từ khi tiếp quản tạm quyền sau sự ra đi của Tsutomu Ogura vào tháng 6, vị HLV 35 tuổi này đã hồi sinh đội tuyển quốc gia với bản sắc chiến thuật rõ ràng, với niềm tin rằng họ có thể cạnh tranh trước những đội bóng hàng đầu châu Á. Người hâm mộ, chuyên gia và cựu cầu thủ đã ca ngợi khả năng lãnh đạo điềm tĩnh và phương pháp tiếp cận hiện đại của ông, đồng thời chỉ ra sức bền bỉ và màn trình diễn được cải thiện của đội dưới sự dẫn dắt của ông.

Singapore ngược dòng thắng 2-1 ngay trên sân đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hồng Kông. Ảnh: FA Singapore

Singapore trở thành đội tuyển thứ 20 giành quyền góp mặt ở vòng chung kết AFC Asian Cup 2027, nhưng chỉ là đại diện Đông Nam Á thứ 2 sau Indonesia. Tuy nhiên, con số đó được kỳ vọng có thể tăng lên sau khi các đại diện mạnh của khu vực vẫn đang ở vị trí tốt trước lượt đấu “chung kết”. Ở Bảng D, Thái Lan thắng dễ 4-0 trên sân Sri Lanka, qua đó cân bằng điểm số 12 với đội đầu bảng Turkmenistan - đội đánh bại Đài Bắc Trung Hoa 3-1. Hiện Thái Lan đang kém Turkmenistan về đối đầu, thua 1-3 ở lượt đi, nhưng nếu họ có thể đánh bại đối thủ này với tỷ số tương tự ở lượt về trên sân nhà thì sẽ là đội giành quyền đi tiếp nhờ vượt trội hơn về hiệu số bàn thắng.

Đội tuyển Philippines dù cũng giành chiến thắng cần thiết 2-0 tại Maldives, nhưng đã mất ngôi đầu Bảng A vào tay Tajikistan, đội thắng Timor-Leste 5-0 và vượt lên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng. Tình thế này càng đẩy Philippines vào thế bất lợi hơn khi phải làm khách tại Tajikistan ở lượt đấu cuối (họ hòa nhau 2-2 ở lượt đi).

Tại Bảng F, Malaysia dù đang vướng vào “bê bối nhập tịch” vẫn giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nepal, qua đó tạm bỏ xa đội tuyển Việt Nam 6 điểm. Tuy nhiên, chiến thắng này bị lu mờ với việc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nhận được quyết định đầy đủ bằng văn bản từ FIFA về vụ việc. Trong đó, FIFA tiết lộ rằng FAM đã thừa nhận một số thành viên trong ban thư ký đã thực hiện “điều chỉnh hành chính” đối với giấy khai sinh nước ngoài - những thay đổi được thực hiện dưới áp lực thời gian trong khi chờ đợi xác nhận chính thức từ chính quyền Malaysia… Theo The Straits Times, FAM đã xác nhận sẽ tiếp tục đưa vấn đề này lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

LINH SƠN