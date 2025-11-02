Viktor Gyokeres nổ súng trở lại, Arsenal bứt xa ở ngôi đầu bảng

Viktor Gyokeres đánh đầu cận thành, mở tỷ số.

Gyokeres đưa Pháo thủ vươn lên dẫn trước bằng một cú đánh đầu hiểm hóc, và Declan Rice đã gia tăng cách biệt cho đội khách trước giờ nghỉ giải lao tại Turf Moor. Tiền đạo người Thụy Điển đã trải qua 5 trận liên tiếp không ghi bàn ở Premier League, một phần trong chuỗi trận đáng thất vọng với chỉ 2 bàn thắng sau 9 trận trên mọi đấu trường.

Gyokeres đã trở lại đúng hướng với bàn thắng đầu tiên tại giải đấu kể từ ngày 13-9 và là bàn thắng thứ 6 trên mọi đấu trường kể từ khi chuyển đến từ Sporting Lisbon vào cuối mùa giải. Khoảng cách dẫn đầu của Arsenal trong cuộc đua vô địch có thể sẽ bị thu hẹp khi các trận đấu còn lại diễn ra vào cuối tuần, nhưng chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường đã là một lời khẳng định quan trọng với các đối thủ của họ.

Đội bóng của Mikel Arteta đã thắng 8 trong số 10 trận đấu tại giải đấu và hàng phòng ngự chắc chắn của họ đã không bị xuyên thủng trong 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Sau khi kết thúc ở vị trí á quân Premier League trong ba mùa giải gần nhất, Arsenal quyết tâm giành chức vô địch Anh đầu tiên kể từ năm 2004 và danh hiệu đầu tiên kể từ Cúp FA 2020.

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về khả năng dẫn dắt Arsenal đến chức vô địch của Arteta trước khi mùa giải bắt đầu, nhưng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tận dụng sự sụp đổ của nhà vô địch Liverpool để đưa đội bóng của mình vào một vị thế vững chắc. Đang trải qua chuỗi 7 trận đấu căng thẳng chỉ trong 22 ngày, Pháo thủ sẽ trở lại Champions League với Slavia Prague vào thứ Ba.

Khả năng đá phạt đáng kinh ngạc của Arsenal đã khiến họ được đặt biệt danh là "CLB bóng chết" mùa này. Họ là đội đầu tiên trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu ghi được 10 bàn thắng từ các tình huống cố định mùa này và họ đã ghi bàn thắng theo cách quen thuộc ở phút thứ 14. Sau khi Gabriel Magalhaes phối hợp với Rice kiến ​​tạo cho Eberechi Eze ghi bàn thắng quyết định vào lưới Crystal Palace cuối tuần trước, bộ đôi này cũng đã kiến ​​tạo cho Gyokeres mở tỷ số.

Declane Rice cũng đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút 35

Cú đá phạt góc của Rice đã đến chân Gabriel và cầu thủ người Brazil đã trả bóng vào giữa cho Gyokeres bật lên đánh đầu cận thành đầy uy lực. Đây là lần thứ 8 Arsenal ghi bàn từ quả phạt góc trong mùa giải này – một kỷ lục trong 10 vòng đầu ở Ngoại hạng Anh. Burnley không có câu trả lời nào trước những pha tấn công dồn dập của Arsenal, và Jurrien Timber lẽ ra đã có thể nhân đôi cách biệt khi đánh đầu vọt xà.

Các học trò của Arteta tràn lên tấn công như vũ bão và tạo ra nhiểu cơ hội. Gyokeres chuyền bóng cho Bukayo Saka dứt điểm, Martin Dubravka đã cản phá, Leandro Trossard đá bồi nhưng hậu vệ phá bóng trên vạch vôi. Sức ép không ngừng nghỉ của Arsenal đã tạo ra bàn thắng thứ hai ở phút 35 khi đường chuyền của Trossard được Rice đánh đầu dứt điểm tung lưới Dubravka.

Gyokeres không thể kết thúc trận đấu khi Mikel Merino vào sân thay anh trong giờ nghỉ, một nỗi lo mới cho Pháo thủ đang gặp chấn thương. Tuy nhiên, Arsenal đã áp đảo hoàn toàn khiến Burnley không thể tung ra nổi một cú sút nào trong giờ đầu tiên, qua đó giúp đội khách giành chiến thắng một cách thuyết phục.

Trận đấu kết thúc mà Burnley không có cú sút nào trúng đích. Mùa này, có 5 trận đội bóng ngăn cản đối thủ sút trúng khung thành mình thì Arsenal sở hữu đến 3 lần (trước West Ham, Fulham và Burnley).

Sau trận đấu, Declane Rice nói: "Kể từ khi Burnley trở lại Ngoại hạng Anh, họ đã chơi không thể tin được, chúng tôi đã xem rất nhiều trận đấu của họ. Đến Turf Moor này thật khó khăn, họ có lẽ đã thua một trận trong 18 tháng. Dù biết đây sẽ là một thách thức, nhưng chúng tôi phải giữ vững nguyên tắc của mình. Cuối cùng, chất lượng của chúng tôi đã tỏa sáng. Hai bàn thắng là hoàn hảo với chúng tôi, bất kể người ghi bàn là ai, tất cả đều có thể tiếp tục ghi bàn.

Về bàn thắng của mình, Rice nói: "Tôi nghĩ, nếu nhìn vào khung thành, chúng tôi đang phòng ngự một quả ném biên dài trong vòng cấm địa, Gabriel giành được cú đánh đầu, tất cả chúng tôi đều phản công. May mắn thay, tôi vẫn tiếp tục chạy, đó là một cú đánh đầu tuyệt vời, một cú đánh đầu truyền thống của một số 9, tôi đang rất phấn khích."

HOÀNG HÀ