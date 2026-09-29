Việt Nam - Thái Lan: Trận đấu bắt đầu

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Trận đấu khai cuộc, Thái Lan ngay lập tức lên bóng nhưng các cầu thủ áo trắng đã hóa giải đơn giản và thành công!

Quốc ca Việt Nam đã vang lên đầy hào hùng ngay trên sân Si Jalak Harupat, là nguồn động viên to lớn cho các cầu thủ của chúng ta trước trận đấu then chốt với tuyển Thái Lan: "Đoàn quân Việt Nam đi...".

Quốc ca Việt Nam vang lên tại sânSi Jalak Harupat (Video: Hữu Thành)

Trong khi nhiều CĐV Việt Nam gây chú ý trên khán đài, phóng viên Việt Nam cũng xuất hiện áp đảo dưới sân, trong khi đó, truyền thông Thái Lan gần như không có hiện diện!

PV Việt Nam tác nghiệp tại sân (Ảnh: Hữu Thành)

Sự xuất hiện của Quang Vinh và Minh Khoa chắc chắn sẽ gây bối rối cho tuyển Thái Lan, đặc biệt là vị trí của Minh Khoa (Becamex TPHCM), cầu thủ được bổ sung lên tuyển vào giờ chót thay cho Quang Hải và giờ đã chiếm suất đá chính!

Theo BLV Biên Cương bình luận trực tiếp trên FPT Play, trận Việt Nam - Thái Lan sẽ được quyết định bởi cuộc chiến ở tuyến giữa, hàng tiền vệ nào kiểm soát được khu giữa sân sẽ giúp đội nhà mở khóa chiến thắng!

Hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh (Ảnh: ANH KHOA)

Cao Pendant Quang Vinh (Ảnh: MINH KHOA)

Các cầu thủ tuyển Việt Nam đang tích cực làm nóng, hướng đến trận đấu rực lửa chống lại Thái Lan ở lượt trận thứ 2 vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Thủ môn Lê Giang (Ảnh: ANH KHOA)

Tiền đạo Đình Bắc

Ảnh: ANH KHOA

HLV Kim Sang-sik và trợ lý (Ảnh: ANH KHOA)

Chỉ hơn một tháng trước, đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng 2-0 ngay tại Bangkok ở lượt đi, sau đó hòa 2-2 tại Mỹ Đình để đăng quang với tổng tỷ số 4-2

Ước chừng có khoảng hơn 200 CĐV Việt Nam đã có mặt trên sân đấu Si Jalak Harupat (có sức chứa 27 ngàn chỗ ngồi) để cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik với khát vọng: "Việt Nam vô địch".

Các CĐV Việt Nam trên khán đài (Video: Hữu Thành)

Ở khu vực giữa sân, Williams Minh Hoa và Quang Vinh đá chính bên cạnh tiền vệ trụ Thành Long. Còn ở hai biên do Tuấn Tài và Tiến Anh đảm trách.

Ở hàng phòng ngự, ngoài cựu binh Việt Anh và Adou Minh, ông Kim cũng gây bất ngờ khác với việc Ngọc Bảo được điền tên vào đội hình chính phía trước thủ môn Lê Giang Patrik.

Xuân Mạnh, Hoàng Đức và Hai Long ngồi trên ghế dự bị

Trước giờ ra quân, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Thái Lan thông qua băng hình. Bên cạnh đó, những dữ liệu và trải nghiệm từ lần chạm trán hồi tháng 7 cũng giúp đội tuyển có thêm cơ sở để nhận diện điểm mạnh, đồng thời xây dựng phương án đối phó phù hợp.

“Chúng tôi đã phân tích đối thủ thông qua băng hình. Trước đó, chúng tôi cũng từng đối đầu với đội tuyển Thái Lan nên hiểu khá rõ điểm mạnh của họ cũng như những khu vực mà chúng tôi có thể khai thác. Các cầu thủ cũng đã nắm rõ những điều này”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, Thái Lan vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có nền tảng kỹ thuật cá nhân tốt, trong khi tuyến giữa nổi bật với khả năng sáng tạo và tổ chức lối chơi. Đây được xem là một trong những thử thách đáng kể đối với hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam.

Các tuyển thủ Việt Nam rất hưng phấn trước giờ nhập cuộc.

“Thái Lan sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân thuộc hàng tốt nhất Đông Nam Á. Tuyến tiền vệ của họ cũng chơi rất sáng tạo và điều đó có thể gây ra một số khó khăn cho hàng phòng ngự của chúng tôi. Tuy nhiên, toàn đội đã nghiên cứu kỹ đối thủ qua băng hình và chuẩn bị các phương án trong những buổi tập. Nếu có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu, tôi tin chúng tôi có thể hóa giải lối chơi của Thái Lan”, HLV Kim Sang-sik nhận định.

Bên cạnh việc tìm cách khắc chế đối thủ, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh ĐT Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với mục tiêu giành kết quả tốt nhất. Với tính chất quan trọng của lượt trận thứ hai, một chiến thắng sẽ giúp đội tuyển tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng.

“Trận đấu với Thái Lan là cơ hội tốt để chúng tôi vươn lên dẫn đầu bảng và đây chắc chắn là một trận đấu vô cùng quan trọng. Toàn đội sẽ dồn toàn bộ sức lực, chuẩn bị tốt nhất và hướng tới chiến thắng ở lượt trận thứ hai”, ông khẳng định.

ĐỖ HOÀNG - GIA MINH - QUỐC CƯỜNG - HỮU THÀNH