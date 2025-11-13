Tuyển Congo tăng cường 2 ngôi sao nhập tịch để đấu Cameroon

FIFA đã chấp thuận cho 2 cầu thủ chuyển quốc tịch từ Bỉ sang Cộng hòa Congo trước thềm vòng play-off World Cup 2026 khu vực châu Phi, bắt đầu từ thứ Năm. Cộng hòa Congo chỉ một lần giành quyền tham dự World Cup, khi đó với tư cách là Zaire - đội tuyển này đã tham dự kỳ World Cup năm 1974 tại Tây Đức.

Tiền đạo Michel-Ange Balikwisha sẵn sàng thi đấu cho đội tuyển Cộng hòa Congo.

Tiền đạo Michel-Ange Balikwisha đang khoác áo Celtic, và thủ môn Matthieu Epolo đang chơi cho Standard Liege hiện đã sẵn sàng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Cộng hòa Congo gặp Cameroon trong trận bán kết play-off. Cả 2 cầu thủ đều có quan hệ gia đình gốc Congo và sinh ra tại Bỉ. Họ đã thi đấu cho Bỉ ở cấp độ trẻ và U21, nhưng chưa ra sân ở cấp đội đội tuyển quốc gia, điều này đã cho phép FIFA chấp thuận những thay đổi này.

Đội thắng trong cặp Congo gặp Cameroon sẽ vào chung kết play-off vào Chủ nhật, gặp đội thắng trong cặp Nigeria gặp Gabon. Toàn bộ vòng play-off sẽ được tổ chức tại Rabat, Morocco. Đội chiến thắng vòng play-off châu Phi sẽ tiến vào vòng play-off liên lục địa gồm 6 đội vào tháng 3, vòng đấu này sẽ xác định 2 đội giành quyền tham dự kỳ World Cup tại Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai.

Victor Osimhen đang sung sức sẽ giúp tuyển Nigeria khắc phục sai lầm ở vòng loại.

Đáng chú ý nhất vòng đầu này chắc chắn là sự hiện diện của Nigeria, đội tuyển tự hào sở hữu một trong những chân sút xuất sắc nhất tại châu Âu là Victor Osimhen. Một phần, vì Osimhen vắng mặt do chấn thương trong phần lớn vòng loại 10 trận nên mới đẩy Nigeria vào tình huống khó khăn này. Nigeria đã được xếp hạt giống số 1 trong bảng đấu vòng loại gồm 6 đội, nhưng do Osimhen bị chấn thương vào tháng 11-2023 và tháng 6-2024, họ đã không thể giành chiến thắng trong 4 trận đầu tiên. Chỉ khi cựu sao Napoli trở lại, ghi 6 bàn thắng trong 5 trận bất bại, Nigeria kịp kết thúc thứ 2 vòng loại vào tháng trước.

Ở tuổi 26, và là cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại Champions League mùa giải này trong màu áo Galatasaray, Osimhen đang chơi gần đến đỉnh cao với kỹ năng, tốc độ và sức mạnh giống như thần tượng Didier Drogba của anh. Rõ ràng, với việc cầu thủ châu Phi của năm 2023 đang sung mãn, Nigeria được đánh giá cao hơn ở bán kết play-off với Gabon, đội bóng sở hữu tiền đạo chủ lực Pierre-Emerick Aubameyang, người đã 36 tuổi.

PHI SƠN