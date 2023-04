Thua sốc tại Vallecano, Barca tiếp tục trò “mèo vờn chuột”

Vallecano đã chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại của Barca tại La Liga với màn trình diễn dũng cảm trước các cổ động viên của họ tại Estadio de Vallecas đã cháy vé. Chủ nhà là đội chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu, và có bàn mở tỷ số ở phút thứ 19 sau khi Sergio Camello chuyền bóng để Alvaro Garcia thực hiện một cú sút chìm không thể cản phá qua Marc-Andre ter Stegen. Cách biệt được nới rộng ở phút 53 nhờ nỗ lực tuyệt vời của Fran Garcia, người đã cướp bóng từ Frenkie de Jong ở khu vực giữa sân và chạy xuyên qua trung tâm hàng thủ Barca để ghi bàn một cách gọn gàng qua Ter Stegen.

Camello bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời khác ở phút 64 và Unai Lopez cũng lãng phí một cơ hội khác để kéo dài khoảng cách dẫn trước. Phải đến phút 83, Barca mới rút ngắn khoảng cách nhờ công của Robert Lewandowski. Dù thua 1-2, Barca vẫn giữ khoảng cách 11 điểm với đội xếp thứ 2 là Real Madrid khi giải còn 7 vòng đấu cuối. Các trận đấu tiếp theo của Barca là gặp Real Betis và Osasuna tại sân Camp Nou. “Họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời và xứng đáng giành chiến thắng”, hậu vệ Ronald Araujo của Barca nói. “Chúng tôi vẫn dẫn trước 11 điểm, đó là một lợi thế tốt, và bây giờ chúng tôi có 2 trận liên tiếp trên sân nhà và phải thắng chúng”.

Trong khi đó, HLV Xavi thất vọng đánh giá: “Chúng tôi đã chơi không tốt, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái trong trận đấu. Những cơ hội chúng tôi có, chúng tôi đã không tận dụng và sau đó bàn thua thứ hai đã thực sự trừng phạt chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng cho đến phút cuối cùng, nhưng Rayo là những người chiến thắng xứng đáng. Kết quả thực sự khiến chúng tôi khó chịu nhưng vẫn còn những tuần thi đấu nữa”.

Về cuộc đua danh hiệu, HLV Xavi nói thêm: “Thông điệp rất đơn giản: vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Vẫn chưa có gì được hoàn thành. Chúng tôi chưa phải là nhà vô địch La Liga, tôi đã nói điều đó nhiều lần. Sẽ cần rất nhiều điều để giành được nó. Chúng tôi khó chịu vì đây thực sự là cơ hội tốt để nới rộng khoảng cách”.

Ngược lại, chiến thắng giúp Vallecano vươn lên vị trí thứ 9 với 43 điểm, chỉ kém 4 điểm so với suất dự cúp châu Âu. “Bạn phải làm rất nhiều thứ và có cả yếu tố may mắn để đánh bại Barca”, HLV Andoni Iraola đánh giá. “Chúng tôi đã khiến trận đấu trở nên khó chịu với họ. Chúng tôi rất nguy hiểm trong quá trình chuyển đổi. Cả hai bàn thắng đều đến từ việc giành lại bóng và sau đó tấn công nhanh. Bây giờ tôi có thể nói rằng chúng tôi đã ở lại với La Liga vào mùa giải tới với 43 điểm”.

Trong khi đó, Atletico Madrid đã phục hồi sau trận thua Barca cuối tuần qua bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Mallorca trên sân nhà. Rodrigo De Paul, Alvaro Morata và Yannick Carrasco đã ghi bàn cho Atletico, giúp họ rút ngắn khoảng cách với đội nhì bảng Real Madrid xuống còn 2 điểm. Nếu Real Madrid không kịp chấn chỉnh thì họ hoàn toàn có thể mất vị trí vào tay kình địch cùng thành phố. Vị trí thứ 2 tại La Liga đặc biệt quan trọng vì nó đảm bảo một suất tham dự Siêu cúp Tây Ban Nha béo bở ở Saudi Arabia. Ngoài ra, với chiến thắng này, Atletico cũng gần như đã đảm bảo một suất dự Champions League khi đang bỏ xa đội thứ 5 là Real Betis lên tới 14 điểm.

Ở trận đấu then chốt trong cuộc chiến trụ hạng, Almeria đã giành chiến thắng 2-1 trước Getafe để vươn lên vị trí thứ 15, cách khu vực xuống hạng 3 điểm. Getafe tụt xuống thứ 17, hơn khu vực xuống hạng một điểm. Trong khi Celta Vigo vươn lên vị trí thứ 12 sau chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước đội cuối bảng là Elche, đội giờ chắc chắn rớt hạng khi đang kém 18 điểm so với nhóm an toàn.