Thomas Tuchel: “Tuyển Anh sẵn sàng chứng minh trước Serbia”

HLV Thomas Tuchel tin rằng Anh có thể xua tan mọi hoài nghi bằng một chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh chính Serbia và thứ Ba tới, sau khi trải qua một chiến thắng đáng quên khác trước Andorra tại vòng loại World Cup 2026 hôm thứ Bảy.

Tuyển Anh đánh bại Andorra 2-0 ghi chiến thắng thứ tư liên tiếp mà không để thủng lưới.

Chiến thắng 1-0 trên sân Andorra hồi tháng 6 được một tờ báo Anh mô tả là “tệ nhất từ ​​trước đến nay” của tuyển Anh. Tiếp theo là trận thua 1-3 xấu hổ trên sân nhà trước Senegal trong một trận giao hữu cũng ở đợt trận quốc tế cuối mùa giải. Vào thứ Bảy, tiếp đón Andorra ở lượt về vòng loại trên sân Villa Park, HLV Tuchel đã thực hiện 10 sự thay đổi trong đội hình và mặc dù có sự cải thiện, tuyển Anh vẫn phải vật lộn để vượt qua đối thủ chỉ xếp hạng 174 thế giới.

Phải đến phút 25, Tam sư may mắn tìm thấy bàn mở tỷ số khi Christian Garcia vô tình phản lưới nhà. Tuyển Anh tạo ra nhiều cơ hội hơn sau giờ nghỉ, với thủ môn Iker Alvarez của Andorra có hai pha cứu thua xuất sắc ở cự ly gần để từ chối Eberechi Eze và Elliott Anderson. Tuy nhiên, cú đánh đầu của Declan Rice từ đường chuyền của Reece James đã ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 67.

Á quân Euro 2024 tiếp tục khởi đầu toàn thắng tại Bảng K trên sân Villa Park, chiến thắng thứ tư liên tiếp mà không để thủng lưới. “Năng lượng đã đúng, chất lượng đã ở đó. Chúng tôi đáng lẽ phải ghi được nhiều bàn hơn”, Tuchel nói. “Tôi nghĩ có rất nhiều cơ hội ghi bàn và rất nhiều cơ hội nửa vời mà chúng tôi có thể hiệu quả hơn, phải hiệu quả hơn. Nhưng nhìn chung, hôm nay có nhiều điều tích cực hơn là tiêu cực. Tôi nghĩ đó là một bước đi đúng đắn, chúng tôi đã cố gắng đẩy nhanh tốc độ trận đấu liên tục… Vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng hướng đi đã đúng đắn sau bốn ngày tập luyện. Đó là một màn trình diễn tốt, một kết quả xứng đáng”.

Chân sút kỷ lục Harry Kane tỏ ra thất vọng khi tuyển Anh tiếp tục không thể thuyết phục dưới thời Thomas Tuchel.

Đội tuyển Anh chắc chắn sẽ cần phải thể hiện tốt hơn vào thứ Ba tại Serbia, đội đang bám đuổi ở vị trí nhì Bảng K sau khi đánh bại Latvia với tỷ số 1-0, để có 7 điểm sau 3 trận. HLV Tuchel đầy lạc quan trong trận đấu có thể sẽ là thử thách lớn nhất của họ tại vòng bảng: “Chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Đây là một trận đấu sân khách khó khăn, nhưng lại rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng chứng minh bản thân - giành chiến thắng và thể hiện màn trình diễn tốt hơn, và phải thật kiên cường trong mọi tình huống. Chúng tôi mong đợi một sân vận động đầy cảm xúc, một đám đông đầy cảm xúc. Chúng tôi mong đợi, vâng, có thể thích nghi với hoàn cảnh”.

“Chúng tôi không biết mặt sân trông như thế nào. Nhưng đó không phải là cái cớ”, Tuchel nói thêm. “Chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đội bóng rất mạnh mẽ. Họ sẽ tấn công chúng tôi trong thế trận một chọi một. Đây là những gì chúng tôi thấy cho đến bây giờ. Họ có hàng công chất lượng cao - hàng công đẳng cấp quốc tế - nên họ chơi rất trực diện và chúng tôi phải tăng tốc, thích nghi với hoàn cảnh, thích nghi với đối thủ và sau đó chứng minh rằng chúng tôi là một tập thể mạnh, và chúng tôi đang đi đúng hướng. Bởi vì tôi cảm thấy chúng tôi đã có năm ngày tuyệt vời, và giờ là lúc chúng tôi cần phải nỗ lực”.

VIỆT TÙNG