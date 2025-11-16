Thomas Tuchel “chấn chỉnh” thái độ của các tuyển thủ Anh

HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel đã khiển trách hậu vệ Djed Spence về hành vi phớt lờ ông thầy ở CLB là Thomas Frank sau trận Tottenham thua Chelsea vào tháng trước. Nhà cầm quân người Đức cũng cảnh báo các tuyển thủ Anh không nên đặt cơ hội thi đấu tại World Cup vào rủi ro như Cristiano Ronaldo đang đối mặt vì chiếc thẻ đỏ đáng trách.

HLV Thomas Tuchel đã trao cơ hội cho hậu vệ Djed Spence tại đội tuyển Anh.

Tuchel không mấy ấn tượng với cách Spence, người đã có 3 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Anh, phớt lờ Frank sau trận thua 0-1 của Spurs trước Chelsea. Điều đáng chú ý là Spence không được ra sân trong trận thắng Serbia 2-0 hôm thứ Năm tại Wembley, mặc dù đã đá chính trận đấu quốc tế gần nhất tại Latvia vào tháng 10. “Vâng, tôi không thích điều đó”, Tuchel, người có mặt tại sân Tottenham Hotspur và chứng kiến hành vi của Spence, nhấn mạnh. “Bởi vì các cầu thủ biết rằng họ không chỉ là một tuyển thủ khi ở trong trại huấn luyện 10 ngày, họ luôn là một tuyển thủ nên chuẩn mực ứng xử rất quan trọng”.

Tuchel tiết lộ ông đã nói chuyện với Spence về vụ việc nhưng không cân nhắc việc loại anh khỏi đội hình. Trong khi đó, nhà cầm quân người Đức cũng đã yêu cầu các tuyển thủ Anh nên tập trung vào việc “dứt điểm” nhanh trận đấu vòng loại cuối cùng Albania thay vì mạo hiểm nhận thẻ đỏ và bỏ lỡ các trận đấu tại World Cup mùa hè tới. Tuyển Anh đã giành quyền vào vòng chung kết và sẽ chơi trận đấu cuối tại Albania vào Chủ nhật.

Ronaldo hiện đang rất lo lắng sau chiếc thẻ đỏ trong trận thua CH Ireland vào giữa tuần này. Nếu Bồ Đào Nha giành quyền vào vòng chung kết, và án treo giò của anh bị tăng nặng lên trận vì hành vi bạo lực - anh đã thúc khuỷu tay vào hậu vệ Dara O'Shea - siêu sao 40 tuổi sẽ vắng mặt trong 2 trận đấu đầu tiên của vòng bảng World Cup. Tuyển Anh cũng từng gặp mất mát lớn khi Wayne Rooney bị treo giò trong 2 trận mở màn tại Euro 2012 sau khi bị đuổi khỏi sân ở trận vòng loại cuối cùng.

Tuchel cảnh báo: “Điều này rất quan trọng, tôi biết rõ và chúng ta sẽ thảo luận về nó - xin đừng nhận thẻ đỏ! Vì chúng ta đã đi hết chặng đường, mọi người ở đây đều có cơ hội dự World Cup, nên nếu chúng ta có thể tránh được, không nên để nhận thẻ đỏ. Tôi không muốn biến nó thành vấn đề quá lớn, vì khi đó bạn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu bạn có lựa chọn, đừng làm điều đó”.

VIỆT TÙNG