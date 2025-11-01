Thomas Frank của Tottenham hy vọng lật ngược tình thế trước Chelsea

HLV Thomas Frank hy vọng Tottenham có thể xóa đi vận đen trên sân nhà khi chỉ giành 1 điểm trong 3 trận đấu trên sân Tottenham Hotspur, trong lúc kình địch Chelsea đang thắng 3 trận sân khách liên tiếp.

HLV Thomas Frank (Tottenham) và Enzo Maresca (Chelsea)

Thomas Frank đặt mục tiêu giành chiến thắng để vực dậy sau thất bại ở Cúp Liên đoàn. Frank tin rằng người hâm mộ sẽ đóng vai trò quan trọng trong thành công của đội. Tottenham hiện đang có chuỗi 5 trận thắng nhưng chỉ giành được 1 điểm trong 3 trận sân nhà gần nhất tại Premier League.

Thomas Frank cho rằng trận đấu trên sân nhà với Chelsea dưới ánh đèn sân khấu sẽ là một trải nghiệm đặc biệt, và ông rất mong chờ điều đó. Frank đánh giá cao sự quyết tâm của người hâm mộ, những người sẽ đến sân vận động vào tối thứ Tư, và ông hy vọng sẽ thấy được sự cống hiến tương tự từ toàn đội.

HLV Thomas Frank rất vui mừng với sự trở lại của một số cầu thủ chủ chốt, bao gồm Cristian Romero, Destiny Udogie và Wilson Odobert, những người sẽ có mặt trong đội hình xuất phát của trận đấu. Frank cũng xác nhận Dominic Solanke sẽ không kịp bình phục chấn thương trước kỳ nghỉ quốc tế sắp tới, và Kota Takai sẽ trở lại tập luyện sau khi bình phục chấn thương tứ đầu đùi.

Chelsea sẽ tập trung vào tình huống cố định

Trong cuộc họp báo, HLV Enzo Maresca thừa nhận Chelsea đang gặp nhiều khó khăn trên tuyến tấn công khi vắng Cole Palmer, trong lúc tiền đạo mới hồi phục chấn thương Liam Delap l ại lãnh thẻ đỏ không cần thiết trong trận giữa tuần với Wolves.

Maresca đã đề cập đến thẻ đỏ của Delap và các vấn đề kỷ luật của Chelsea, vốn đã kéo dài từ đầu mùa giải. "Tôi đã nói chuyện với Liam, và cậu ấy biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu ấy hiểu sai lầm của mình và đã xin lỗi trong phòng thay đồ".

Maresca cũng thảo luận về phong độ sân nhà của Tottenham, khi họ chỉ giành được một điểm trong ba trận sân nhà gần nhất. "Tottenham đã chơi tốt, đặc biệt là sau khi vô địch Europa League mùa trước". Maresca nói thêm rằng phong độ sân nhà của Tottenham là một vấn đề đáng lo ngại, và trận derby sẽ là một thử thách đối với Chelsea. "Đó là một trận đấu khó khăn, và họ đã khởi đầu mùa giải này rất tốt".

Giới truyền thông đã hỏi về sự trở lại của Cole Palmer sau chấn thương, với khả năng trở lại dự kiến ​​trong vòng vài tuần tới. Maresca đã gặp Palmer và xác nhận rằng anh ấy đang trên đà trở lại sau khoảng một tuần. "Tôi đã nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ trở lại sau một tuần nữa, và anh ấy đã cười".

Về phong cách chơi của Delap, Maresca giải thích rằng ông muốn Delap tập trung vào việc đối đầu với các trung vệ, thay vì quá tập trung vào các khía cạnh khác của trận đấu. "Tôi hiểu rõ Liam, và tôi biết cậu ấy có tiềm năng, nhưng cậu ấy cần cải thiện một số điểm".

Maresca cũng đề cập rằng Chelsea đang tập luyện các tình huống cố định, bao gồm ném biên dài và phạt góc, tương tự như đội đầu bảng Arsenal. "Chúng tôi đang tập luyện các tình huống cố định, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy".

Maresca nhấn mạnh rằng các tình huống cố định có thể vừa là cơ hội ghi bàn vừa là thách thức phòng ngự. "Rất khó để phòng ngự trước các tình huống cố định, và chúng tôi cần phải mạnh mẽ trong lĩnh vực này," ông lưu ý.

