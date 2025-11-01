Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ 149 trọng tài liên quan đến bê bối cá cược, 3.700 cầu thủ bị điều tra

Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào cuộc khủng hoảng trọng tài lớn nhất từ trước đến nay, sau khi Liên đoàn bóng đá nước này (TFF) ra quyết định đình chỉ 149 trọng tài vì bê bối cá cược liên quan đến các giải bóng đá chuyên nghiệp. Trong khi truyền thông trong nước tiết lộ 3.700 cầu thủ nằm trong diện điều tra mở rộng.

Chủ tịch Liên đoàn Ibrahim Hacıosmanoglu tuyên bố quyết định làm trong sạch bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm thứ Sáu, Liên đoàn cho biết họ đã quyết định áp dụng các biện pháp trừng phạt từ 8 đến 12 tháng đối với 149 trọng tài, trong khi các cuộc điều tra đang tiếp tục đối với 3 trọng tài khác. “Danh tiếng của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ được xây dựng dựa trên sự thiêng liêng của những nỗ lực trên sân cỏ và sự liêm chính kiên định của công lý. Bất kỳ hành vi nào phản bội những giá trị này không chỉ đơn thuần là vi phạm luật lệ mà còn là sự vi phạm lòng tin”, Chủ tịch Liên đoàn Ibrahim Hacıosmanoglu phát biểu trong một tuyên bố.

Hôm thứ Hai, ông Hacıosmanoglu đã ra thông báo sốc rằng các cơ quan Chính phủ đã xác định rằng 371 trong số 571 trọng tài đang làm việc có ít nhất một tài khoản với một công ty cá cược. Ông cho biết 152 trọng tài có tài khoản đã đặt cược vào bóng đá - bao gồm 7 trọng tài cấp cao và 15 trợ lý cấp cao. Ông cho biết chi tiết, rằng 10 trọng tài đã đặt cược vào hơn 10.000 trận đấu mỗi người trong hơn 5 năm, trong khi một số chỉ đặt cược một lần. Một trọng tài thậm chí bị cáo buộc đã đặt cược vào 18.227 trận đấu…

“Các cuộc điều tra gần đây đã tiết lộ rằng một số trọng tài đã tham gia vào các hoạt động cá cược theo cách hoàn toàn trái ngược với tinh thần bóng đá. Đây không chỉ đơn thuần là một hành vi vi phạm - mà là một sự lạm dụng làm tổn thương lương tâm và đầu độc công lý”, Hacıosmanoglu nói thêm.

Tuy nhiên, cho đến nay TFF chưa công bố danh tính các trọng tài, và Hacıosmanoglu cũng không nói rõ liệu có ai trong số họ bị nghi ngờ cá cược vào các trận đấu mà họ đã điều hành hay không. Văn phòng công tố Istanbul cũng đã mở một cuộc điều tra.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng này vẫn chưa dừng lại khi cá cược được xác định đang trở thành “vấn nạn” trong bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ. Trích dẫn các nguồn tin tư pháp, đài truyền hình Haberturk cho biết các cuộc điều tra cũng đang được tiến hành đối với các CLB và cầu thủ. Đài này đưa tin rằng khoảng 3.700 cầu thủ đang bị điều tra.

PHI SƠN