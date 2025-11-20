Thế vận hội mùa đông Milano Cortina phá vỡ rào cản giới tính

Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 sắp diễn ra được kỳ vọng sẽ là một cột mốc quan trọng cho sự đại diện bình đẳng - từ số lượng vận động viên nữ kỷ lục, tham gia tranh tài ở nhiều nội dung hơn bao giờ hết, đến các nội dung nữ mới....

Milano Cortina 2026 có gần một nửa số suất vận động viên là nữ. Ảnh: insidethegames

Tiếp nối đà phát triển của Bắc Kinh 2022, nơi phụ nữ chiếm 44,7% tổng số vận động viên và 10 bộ môn đạt được sự bình đẳng giới hoàn toàn, Milano Cortina 2026 sẽ tiến thêm một bước nữa khi gần một nửa số suất vận động viên, 47%, đã được phân bổ cho phụ nữ - tỷ lệ cao nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa đông. Trong số 116 nội dung, 50 nội dung được chỉ định dành cho nữ, con số cao nhất từ ​​trước đến nay, và 12 nội dung hỗn hợp, đồng nghĩa với việc phụ nữ sẽ tham gia tranh tài ở tỷ lệ kỷ lục 53,4% tổng số nội dung.

Chương trình năm 2026 cũng sẽ giới thiệu 4 nội dung mới dành cho nữ: trượt tuyết tự do, trượt băng nằm ngửa đôi, trượt tuyết nhảy đồi cá nhân và trượt tuyết leo núi nước rút. Mười hai trong số 16 môn thi đấu, tương đương 75%, sẽ hoàn toàn cân bằng về số lượng vận động viên, một lần nữa đánh dấu sự gia tăng so với Bắc Kinh 2022, nơi 10 trong số 15 môn thi đấu đạt được sự cân bằng về giới. Lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội mùa đông, phụ nữ và nam giới sẽ tranh tài ở cùng cự ly ở môn trượt tuyết băng đồng.

Những cột mốc này là kết quả của nhiều thập kỷ nỗ lực của Phong trào Olympic. Khi phụ nữ lần đầu tiên tham gia Thế vận hội mùa đông tại Chamonix năm 1924, họ chỉ chiếm 4,3% số vận động viên, và chỉ thi đấu ở môn trượt băng nghệ thuật. Những cột mốc tiếp theo, bao gồm việc giới thiệu môn khúc côn cầu trên băng nữ tại Nagano năm 1998 và môn xe trượt băng nghệ thuật nữ tại Salt Lake City năm 2002, đã mở đường cho chương trình cân bằng như ngày nay.

Milano Cortina 2026 có gần một nửa số suất vận động viên là nữ. Ảnh: insidethegames

Lễ khai mạc cũng đã trở thành biểu tượng của sự bình đẳng. Sau khi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) khuyến khích tất cả các Ủy ban Olympic quốc gia bổ nhiệm cả người cầm cờ nam và nữ. Tại Bắc Kinh 2022, có đến 3/4 số đoàn có người cầm cờ là nữ, một sự gia tăng đáng kể so với các kỳ Thế vận hội trước, và xu hướng này dự kiến ​​sẽ tiếp tục tại Milano Cortina. Cam kết về bình đẳng giới không chỉ giới hạn ở các vận động viên. Cả IOC và Ban Tổ chức Milano Cortina 2026 đều tập trung vào việc thúc đẩy sự cân bằng giữa đội ngũ lãnh đạo và tình nguyện viên. Phụ nữ hiện chiếm 45% đội ngũ lãnh đạo cấp cao và 48% lực lượng lao động của OCOG. Các đơn đăng ký tình nguyện phản ánh xu hướng này, với phụ nữ chiếm 55% số lượng đăng ký.

Kirsty Coventry, Chủ tịch IOC và cựu vô địch Olympic, gần đây đã chia sẻ với tờ The Guardian: “Điều rất, rất rõ ràng là chúng ta phải bảo vệ hạng mục nữ, trước hết và trên hết, bằng một phương pháp khoa học, và với sự tham gia của các Liên đoàn quốc tế, đảm bảo rằng chúng ta đạt được sự đồng thuận…”. Coventry cũng nhấn mạnh với Fox Sports: “Chúng tôi hiểu rằng sẽ có những khác biệt tùy thuộc vào môn thể thao… nhưng các thành viên đều rất rõ ràng rằng chúng tôi phải bảo vệ hạng mục nữ, trước hết và quan trọng nhất là đảm bảo sự công bằng”.

HUY KHÔI