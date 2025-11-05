Các môn khác

Thanh niên công nhân rộn ràng với Lễ hội “Ok Om Bok”

SGGPO

Tối 5-11, hàng trăm hội viên, thanh niên công nhân phường Bình Hòa tham gia Lễ hội Ok om bok của đồng bào Khmer với nhiều chương trình, tiết mục đặc sắc

Thanh niên công nhân rộn ràng với Lễ hội “Ok Om Bok”

Tại chương trình, hàng trăm hội viên chi hội thanh niên công nhân và người lao động sinh sống tại khu phố Đồng An 1 được thưởng thức các tiết mục văn nghệ vui tươi, đặc sắc do CLB văn nghệ đồng bào Khmer phường biểu diễn.

ok om bok 4.jpg
Lễ hội Ok Om Bok diễn ra tại phường Bình Hòa

Công nhân lao động cũng được tìm hiểu về ý nghĩa lễ hội Ok om bok (lễ cúng trăng), lễ hội dân gian rất lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer.

Lễ hội này diễn ra hàng năm vào ngày rằm tháng 10 âm lịch. Cúng trăng là để tạ ơn thần mặt trăng trong một năm đã bảo vệ mùa màng, đem lại mưa thuận gió hòa, giúp mùa màng bội thu cho mọi nhà và đồng thời giúp cho nông dân trúng mùa trong năm tới.

ok om bok 1.jpg
Một tiết mục văn nghệ mang đậm văn hóa khmer do thanh niên công nhân trình diễn

Ngoài chương trình văn nghệ, điểm nhấn của lễ hội còn là chương trình ẩm thực với nhiều món ăn đặc trưng của đồng bào khmer. Mỗi món ăn mang đậm dấu ấn vùng miền, giúp người lao động không chỉ được thưởng thức ngon miệng, mà còn cảm nhận được nét văn hóa đặc trưng của người Nam bộ.

ok om bok 3.jpg
ok om bok 2.jpg
Ủy ban MTTQ phường Bình Hòa trao tặng những phần quà ý nghĩa đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hoà trao tặng 9 phần quà cho các hội viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

TÂM TRANG

Từ khóa

Lễ hội ok om bok khmer công nhân

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn