Thắng trận derby London, Arsenal vươn lên chiếm ngôi đầu bảng

Với chiến thắng West Ham 2-0, Arsenal đã qua mặt Liverpool để chiếm ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Saka sút thắng quả 11m để chạm cột mốc đáng nhớ: Liên quan đến 100 bàn thắng trong 200 trận đấu cùa anh tại Premier League.

Declan Rice tung lưới đội bóng cũ West Ham

Trong trận đấu thứ 300 của Mikel Arteta trên cương vị HLV, Pháo thủ đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội so với The Hammers đang gặp khó khăn. Chiến thắng dễ dàng 2-0 tại Emirates giúp Arsenal tiếp tục nuôi tham vọng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm.

Tuy nhiên, chiến thắng quan trọng này đã bị nhuốm chút tiêu cực khi Arsenal phải trả giá cho chấn thương của đội trưởng Martin Odegaard, người phải rời sân trước giờ nghỉ giải lao lần thứ ba mùa này.

Sức mạnh chiều sâu mà Arteta mang lại đã giúp Arsenal vượt qua những khó khăn về chấn thương. Rice, người đã rời West Ham với mức phí chuyển nhượng kỷ lục của CLB là 105 triệu bảng vào năm 2023, đã chấm dứt sự kháng cự của đội khách bằng một cú sút căng vào lưới sau khi Alphonse Areola cản phá cú sút của Eberechi Eze.

Bukayo Saka đã ghi bàn thắng quyết định vào giữa hiệp hai từ chấm phạt đền sau khi Jurrien Timber bị El Hadji Malick Diouf phạm lỗi. Với pha ghi bàn này, Saka đã góp công (kiến tạo và ghi bàn) trong 100 bàn thắng Premier League ở trận đấu thứ 200 của anh. Saka nói: "Tôi không muốn nói dài dòng về những điều này, nhưng đó là một thành tích tuyệt vời và tôi tự hào về điều đó".

Bukayo Saka ăn mừng bàn thắng cho Arsenal

Sau trận đấu, ngôi sao tấn công Bukayo Saka bày tỏ: "Hôm nay đã cho thấy sự tiến bộ của chúng tôi. Trong hai mùa giải gần đây, chúng tôi đã để West Ham làm nhục trên sân nhà và chúng tôi muốn sửa chữa lỗi lầm. Chúng tôi biết chất lượng của mình ở hàng công và có thể thấy tác động mà mọi người đã tạo ra. Chúng tôi biết nếu giữ sạch lưới thì khả năng chiến thắng sẽ cao hơn".

Chiến thắng giúp Arsenal chiếm ngôi đầu bảng với 1 điểm cách biệt Liverpool, đội để thua Chelsea 1-2 sau đó. Thất bại này khiến West Ham vẫn đang loay hoay trong khu vực xuống hạng.

Cựu tiền đạo Pháo thủ, Ian Wright nhận định về Arsenal: "Tôi nghĩ cảm giác khác biệt chỉ đơn giản vì đội hình hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với vài đội hình gần đây. Ông ấy đã tập hợp được một đội hình thực sự chất lượng. Tất cả sẽ phụ thuộc vào việc lựa chọn cầu thủ để giành chiến thắng. Tôi nghĩ đó là một trận đấu tốt để giành chiến thắng. Mọi người đều nhập cuộc với sự tự tin. Đây là trận đấu mà Arsenal được kỳ vọng sẽ thắng và họ phải giành chiến thắng. Đây là mùa giải - nếu Arteta muốn vô địch Ngoại hạng Anh, thì đây chính là cơ hội. Ông ấy đã có đủ mọi yếu tố để làm được điều đó".

HOÀNG HÀ