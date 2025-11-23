Thắng Burnley, Chelsea thu ngắn khoảng cách với Arsenal

Pha phóng người đánh đầu của Pedro Neto mở tỷ số cho Chelsea

The Blues đã thắng tám trong số 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đánh dấu trận đấu thứ 50 đáng nhớ tại Ngoại hạng Anh dưới thời Maresca. Đây là màn khởi động lý tưởng cho Chelsea trước một tuần quan trọng với các trận đấu trên sân nhà gặp Barcelona tại Champions League vào thứ Ba và gặp Arsenal tại Ngoại hạng Anh vào ngày 30-11.

Chiến thắng khó nhọc của Chelsea tại Lancashire lạnh giá đã tiếp thêm động lực cho cuộc đua vô địch của họ. Burnley, đội đang xếp thứ tư từ dưới lên, hiện đã thua 5 trong 7 trận đấu gần nhất tại giải đấu.

Chelsea không có Cole Palmer sau khi tiền đạo người Anh kéo dài thời gian dưỡng thương vì bị gãy ngón chân sau khi… va vào cửa. Palmer đã được lên lịch trở lại tập luyện trong tuần này sau hai tháng nghỉ thi đấu vì vấn đề ở háng. Thêm vào những vấn đề của Maresca, tiền vệ người Ecuador Moises Caicedo đã bị bỏ lại trên băng ghế dự bị sau khi trở về từ nhiệm vụ quốc tế vào thứ Năm - thời gian quá ngắn để anh kịp hồi phục khi Chelsea phải đá sớm vào trưa thứ Bảy.

Tâm trạng của HLV Enzo Maresca càng thêm bối rối khi thủ môn Robert Sanchez vô tình đá bóng vào đầu Enzo Fernandez, một sai lầm khiến tiền vệ người Argentina phải kiểm tra chấn động não. Fernandez vẫn có thể tiếp tục thi đấu và bất chấp khoảng thời gian đau đớn đó, Chelsea cuối cùng đã giành lại quyền kiểm soát trận đấu.

Kyle Walker đã cứu thua cho Burnley trong trận đấu thứ 400 của anh tại Ngoại hạng Anh bằng một pha cản phá, ngăn Gittens chạm bóng từ đường chuyền của Neto. Nhưng Trevoh Chalobah của Chelsea đã may mắn khi không phải chịu một quả phạt đền ngớ ngẩn khi hậu vệ này dùng tay cản đường chuyền của Sanchez trong vòng cấm địa của mình.

Ngay sau khoảnh khắc đó, Chelsea vươn lên dẫn trước với một bàn thắng được dàn dựng công phu ở phút 37. Marc Cucurella đã khéo léo để khống chế bóng bổng trong khu cấm địa của Burnley trước khi chuyền ngược lại cho Gittens, người chuyền bóng cho Neto phóng người đánh đầu ghim bóng vào góc xa khung thành. Đó là bàn thắng thứ tư của Neto trong mùa giải này và anh suýt ghi thêm bàn nữa bằng cú sút bồi sau khi Liam Delap buộc Martin Dubravka phải cứu thua.

Enzo Fernandez dứt điểm chinh xác cuối trận, ấn định tỷ số 2-0.

Neto, nhận đường chuyền của Fernandez, đã suýt chút nữa nhân đôi cách biệt cho Chelsea ngay đầu hiệp hai khi cú sút mạnh mẽ của anh đi thẳng vào cột dọc. Không bị ai kèm trong vòng cấm Chelsea, Zian Flemming đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất của Burnley bằng một cú sút vọt xà ngang. Nhưng Fernandez đã ấn định chiến thắng ở phút 88, kết thúc một pha phối hợp nhuần nhuyễn với một cú dứt điểm cận thành từ đường chuyền ngược về của Marc Guiu.

HLV Scott Parker (Burnley): "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi xuất sắc trong hiệp 1 và tạo ra được một vài cơ hội rất tốt. Trong một ngày khác, có lẽ chúng tôi đã tận dụng được một trong số đó. Nhìn chung, tôi nghĩ hiệp 1 là một màn trình diễn thực sự tốt, chúng tôi chơi rất quyết liệt. Hiệp 2, chúng tôi đã có một chút thay đổi. Thực tế là bạn đang đối đầu với một đội bóng chất lượng. Động lực trong thể thao là thứ bạn không thể định nghĩa được. Chúng tôi đã thiếu một chút về mặt kỹ thuật".

HLV Enzo Maresca (Chelsea): "Tôi không thích kiểu chiến thắng này, bởi vì nó rất khó khăn. Thật khó khăn sau loạt trận FIFA, phải chơi lúc giữa trưa, 12:30, trên sân của Burnley, đó luôn là một trận đấu khó khăn. Nhưng tôi rất hài lòng với cách chúng tôi thi đấu. Đến đây mà không để thủng lưới là rất khó. Việc để thủng lưới là điều bình thường. Nhưng nhìn chung, họ chỉ có một cơ hội thực sự. Trong suốt trận đấu, họ không có bất kỳ cơ hội rõ ràng nào, còn chúng tôi thì có rất nhiều cơ hội".

HOÀNG HÀ