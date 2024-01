Ten Hag lại “trảm” một sao khác của Quỷ đỏ?

Anthony Martial được cho đã nhận lệnh tập luyện xa đội hình chính của Man.United

Theo Daily Mail, Martial đã được lệnh tập luyện xa các đồng đội ở Man.United. Tiền đạo người Pháp đã không thi đấu kể từ trận thua 0-3 trên sân nhà trước Bournemouth hôm 9-12 vì bị bệnh. Nhưng chân sút 28 tuổi đã không tập luyện cùng phần còn lại của đội hình kể từ đó. Nguồn tin khẳng định nhà cầm quân người Hà Lan đã nói với Martial rằng ông sẽ không cân nhắc chọn anh nữa cho đến khi thể lực được cải thiện. Thậm chí, Ten Hag được cho là đang muốn bán anh trước khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng đóng cửa.

Ten Hag đã nhiều lần được hỏi về sự vắng mặt của Martial trong những tuần gần đây, nhưng ông vẫn giữ im lặng về cầu thủ 28 tuổi này. Nhà cầm quân này chỉ nói rằng cựu cầu thủ Monaco không đủ sức khỏe trước trận hòa hôm Chủ nhật với Tottenham - nhưng bây giờ người ta khẳng định rằng anh không bị chấn thương. Tờ The Sun cũng xác nhận câu thủ này đã được đưa vào một chương trình tập luyện cá nhân nhằm nỗ lực lấy lại thể lực phù hợp.

Martial sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6, sau 9 mùa giải gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Chân sút người Pháp đã sa sút lớn khi chỉ ghi được 12 bàn thắng ở Premier League trong 3 mùa rưỡi qua - trong đó chỉ có một bàn ở mùa giải này - và có vẻ như Man.United cuối cùng đã hết kiên nhẫn với anh. Theo nhiều thông tin gần đây, Quỷ đỏ muốn bán Martial vào tháng Giêng này nhằm thu lại một số tiền thay vì để anh ra đi tự do vào mùa hè. Cái tên Fenerbahce đã được nhắc đến, nhưng Martial được cho đã từ chối.

Donny van de Beek đến Eintracht Frankfurt và Jadon Sancho đến Borussia Dortmund, đều theo dạng cho mượn, là những cái tên đã rời Old Traffod trong tháng Giêng này. Trong đó sự ra đi của Sancho tốn nhiều giấy mực nhất, khi ngôi sao chạy cánh người Anh vì tranh cãi với HLV Ten Hag đã bị loại khỏi đội hình kể từ tháng 9.

PHI SƠN