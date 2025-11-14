Suriname và Curacao tiến gần hơn đến kỳ World Cup lịch sử

Richonell Margaret đã ghi cú đúp bàn thắng chóng vánh hiệp 2, giúp Suriname đánh bại El Salvador 4-0 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực CONCACAF vào thứ Năm, qua đó tiến gần hơn đến việc giành suất tham dự World Cup lần đầu tiên.

Suriname (trái) đánh bại El Salvador 4-0 ở vòng loại World Cup 2026 CONCACAF.

Tjaronn Cherry mở tỷ số bằng một quả phạt đền ở phút 44, Margaret ghi bàn ở các phút 74 và 76, trong khi Dhoraso Moreo Klass ghi thêm một bàn ở phút 83. Với chiến thắng này, Suriname vẫn duy trì thành tích bất bại và giành được 9 điểm ở Bảng A, bằng với Panama đã đánh bại Guatemala 3-2. Tuy nhiên, Suriname đang dẫn đầu khi có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Panama.

Suriname, một trong những quốc gia sáng lập CONCACAF vào năm 1961, hiện đang chơi ở giai đoạn vòng loại cuối cùng lần đầu tiên kể từ năm 1978. Ở lượt đấu cuối vào thứ Ba tuần tới, Suriname sẽ biết mình có thể chạm tay vào lịch sử hay không trong chuyến làm khách trên sân của Guatemala, trong khi Panama tiếp đón El Salvador.

Với việc các đội tuyển Mỹ, Canada và Mexico đã tự động giành quyền tham dự World Cup 2026 với tư cách là đồng chủ nhà. Vòng loại cuối cùng khu vực CONCACAF có 12 đội, được chia thành 3 bảng, sẽ cạnh tranh cho 3 suất trực tiếp dự World Cup năm sau.

Curacao tiến gần chiến tích lịch sử cùng vị HLV tài ba Dick Advocaat.

Tại Bảng B. Curacao cũng đang nắm giữ vận mệnh của mình. Vào thứ Năm, Jordi Paulina đã ghi 2 bàn khi Curacao đánh bại Bermuda 7-0. Với chiến thắng thuyết phục này, Curacao có 11 điểm và dẫn đầu, vượt qua Jamaica - đội đã hòa Trinidad và Tobago 1-1. Hành trình lịch sử của Curacao ghi dấu ấn đậm nét của vị HLV tài ba Dick Advocaat - người có 3 nhiệm kỳ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Hà Lan, và từng dẫn dắt Hàn Quốc, Bỉ và Nga.

Mặc dù vậy, Curacao vẫn còn một ngọn núi không dễ vượt qua, khi làm khách tại sân vận động Quốc gia Kingston của Jamaica vào thứ Ba tuần tới. Lúc này, Curacao cần một chiến thắng hoặc một trận hòa để giành vé, trong khi Jamaica cần phải chiến thắng. Jamaica, đội tuyển mới chỉ một lần vượt qua vòng loại World Cup 1998 tại Pháp, được dẫn dắt bởi cựu HLV đội tuyển quốc gia Anh, Steve McLaren.

Bảng C bất ngờ căng thẳng để phân định ngôi đầu. Bancy Hernandez và Jaime Moreno đã ghi bàn giúp Nicaragua đánh bại Honduras 2-0, còn Haiti đánh bại Costa Rica với tỷ số 1-0, khiến bảng đấu này vẫn chưa ngã ngũ trước vòng đấu cuối cùng vào thứ Ba tuần tới. Honduras vẫn dẫn đầu bảng với 8 điểm, bằng điểm với Haiti nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Costa Rica vẫn còn cơ hội cạnh tranh khi có 6 điểm, trong khi Nicaragua đã bị loại với chỉ 4 điểm.

PHI SƠN