Sunderland vươn lên tốp 4 sau trận hòa Everton

Tân binh Sunderland đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước để hòa Everton 1-1 vào thứ Hai, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 tại Ngoại hạng Anh. Mèo Đen đã san bằng điểm số với Liverpool và Bournemouth, tiếp tục gây bất ngờ cho những người hoài nghi.

Sunderland đang trong màn trở lại đầy ấn tượng tại giải đấu cao nhất nước Anh. Đội bóng có biệt danh Mèo đen tự tin hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp tại giải đấu cao nhất lần đầu tiên sau một thập kỷ, nhưng đã bị dẫn trước chỉ sau 15 phút nhờ pha solo của cầu thủ chạy cánh Iliman Ndiaye bên phía Everton. Tuyển thủ Senegal nhận bóng ở đường biên phải, cách khung thành khoảng 40 mét, rê bóng và vượt qua 4 hậu vệ trước khi tung cú sút chân trái đẹp mắt, vượt qua thủ môn đang chôn chân đứng nhìn.

Jack Grealish sút trúng cột dọc ở giữa hiệp một, giúp Everton bắt đầu chiếm ưu thế và Thierno Barry dứt điểm cận thành chỉ vài phút sau đó. Nhưng Sunderland đã trở lại ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu. Cú sút từ ngoài vòng cấm của đội trưởng Granit Xhaka đã bị đổi hướng khiến Jordan Pickford trong khung thành Everton không thể cản phá.

Mèo Đen đã chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của hiệp 2 nhưng không thể ghi được bàn thắng vốn có thể giúp họ vượt qua Man.City để chiếm lĩnh vị trí thứ 2. “Hôm nay chúng tôi đã để mất 3 điểm trong 25 phút đầu tiên”, Xhaka chia sẻ với đài truyền hình Sky Sports. “Chúng tôi đã xử lý bóng cẩu thả và mắc quá nhiều sai lầm. Ở đẳng cấp này, bạn sẽ bị trừng phạt, nhưng hiệp 2 đã diễn ra rất tốt. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội và nếu may mắn hơn một chút, chúng tôi có thể giành chiến thắng trong trận đấu này”.

Trận đấu tiếp theo của Sunderland sẽ là trận đấu hấp dẫn trên sân nhà với đội đầu bảng Arsenal vào thứ Bảy. Everton, đội đang đứng thứ 14 và chưa giành chiến thắng nào trong 3 trận, sẽ tiếp đón Fulham trong cùng ngày.

HLV David Moyes đồng ý rằng đội bóng của ông đã chiếm ưu thế trong những phút đầu và ông rất tiếc về những cơ hội bị bỏ lỡ. “Sau 25 phút, tôi sẽ rất thất vọng nếu chỉ giành được một điểm, nhưng khi trận đấu tiếp diễn, đặc biệt là hiệp 2, tôi rất vui mừng khi có được một điểm”, Moyes nói. “Chúng tôi đã chơi tệ hại trong hiệp 2. Trong 25 phút đầu, chúng tôi lẽ ra đã có thể dẫn trước vài bàn nhưng lại không thể có được bàn thắng thứ 2”.

