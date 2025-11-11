Sôi nổi tinh thần thể thao quần chúng

Chiều tối 11-11, tại sân vận động xã Ngãi Giao (TPHCM), Đại hội Thể dục thể thao liên xã Ngãi Giao - Bình Giã lần thứ I năm 2025 đã chính thức khai mạc.

Đại hội thể thao liên xã thu hút gần 600 vận động viên tham gia

Tham dự có bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VH - TT TPHCM, cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của hai địa phương.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở VH - TT TPHCM (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội thể thao liên xã

Lễ khai mạc quy tụ gần 800 người tham gia diễu hành, biểu diễn nghệ thuật và thi đấu. Trong đó, có 600 vận động viên của 15 đơn vị tham gia tranh tài. Nghi thức rước đuốc truyền thống diễn ra trang trọng, thể hiện khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết của phong trào thể thao cơ sở.

Đoàn rước ảnh Bác Hồ tham gia diễu hành tại đại hội thể thao liên xã

Theo Ban tổ chức, đại hội kéo dài từ 11-11 đến 20-12, với nhiều môn thi đấu hấp dẫn: bóng đá nam 11 người, bơi lội, pickleball, bóng chuyền nam - nữ, cầu lông, cờ tướng, việt dã, kéo co, quần vợt... Các nội dung hướng đến mục tiêu nâng cao thể lực, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Sự kiện mở đầu chuỗi ngày tranh tài sôi nổi, lan tỏa tinh thần “khỏe để cống hiến” trong phong trào thể thao quần chúng. Đại hội cũng là dịp để hai địa phương đánh giá năng lực tổ chức sự kiện thể thao quy mô lớn, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tài năng cho các đội tuyển thể thao của TPHCM.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Ngãi Giao tặng cờ lưu niệm các đội tham dự

Lễ bế mạc dự kiến diễn ra ngày 20-12.

TRÚC GIANG