Simeone: "Atletico có động lực cho trận chiến Champions League"

HLV Diego Simeone tin rằng Atletico Madrid vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng ông tự tin rằng họ có động lực để giành chiến thắng rất cần thiết trước Union Saint-Gilloise.

Simeone quả quyết Atletico vẫn thừa nhiệt huyết ở Champions League

Atletico đã có khởi đầu mùa giải 2025-26 khá chật vật, và mặc dù đã ổn định ở La Liga, nhưng điều tương tự lại không xảy ra ở Champions League. Cho đến nay, đội bóng của Simeone mới chỉ giành được một chiến thắng tại vòng bảng Champions League - thắng Eintracht Frankfurt 5-1 trên sân nhà - xen kẽ giữa hai trận thua trước Liverpool và Arsenal.

Số trận thua ở vòng bảng này bằng tổng số trận thua của họ trong các mùa giải 2023-24 và 2024-25 cộng lại (thắng 10, hòa 2, thua 2), trong khi họ chưa từng phải chịu 3 trận thua như vậy kể từ mùa giải 2022-23. Như vậy, Atletico đang đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng Champions League, hơn Union Saint-Gilloise 5 bậc nhờ hiệu số bàn thắng bại, do CLB Bỉ thua đậm Newcastle và Inter.

Tuy nhiên, Simeone cho biết Atletico đang liên tục tiến bộ và quyết tâm giành được những điểm số cần thiết cho vòng loại: "Việc bị chỉ trích là điều bình thường; chúng tôi đang ở trong một tình thế rất quan trọng, nơi chỉ có chiến thắng mới có ý nghĩa, bất kể lý do gì. Đội bóng luôn nỗ lực tiến lên. Vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, và khi tất cả mọi người thích nghi, chúng tôi sẽ chơi tốt hơn. Chúng tôi cần điểm số cho suất dự Champions League, và điều đó tạo ra sự quyết tâm mà chúng tôi phải có".

"Đối thủ sẽ chơi phòng ngự, dâng cao với các hậu vệ cánh nhanh nhẹn, và chúng tôi sẽ phải đưa trận đấu đến nơi có thể gây khó khăn cho họ, hiểu rõ nhu cầu điểm số của mình. Về nguyên tắc [họ cần ghi nhiều bàn thắng hơn], điều quan trọng nhất là chiến thắng; sau đó, mọi thứ có thể xảy ra từ đó rõ ràng sẽ tốt hơn. Nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng."

Hôm thứ Bảy, Griezmann vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Atletico trước Sevilla, qua đó cán mốc 200 bàn thắng tại La Liga. Mùa này, cầu thủ người Pháp chỉ đá chính 6 trong số 14 trận đã ra sân, mặc dù 2 trong số đó đến từ Champions League.

Simeone nói về Griezmann: "Hôm nọ, cậu ấy đã chơi rất tốt, như mọi khi, như lẽ ra cậu ấy phải làm, và như các đồng đội khác đã làm. Vị trí của cậu ấy, ngoài việc trở thành huyền thoại, nằm ở hiện tại, và cậu ấy phải giúp đỡ chúng tôi cả trong lẫn ngoài sân cỏ, giống như Koke, Jan Oblak và Jose Maria Gimenez".

HOÀNG HÀ