LTS: Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng từ năm 1995 tiếp tục hành trình tôn vinh tài năng, ghi nhận những cống hiến nổi bật và đồng hành cùng sự phát triển của bóng đá nước nhà. Bước sang mùa bầu chọn thứ 31, Quả bóng vàng Việt Nam 2026 có 14 hạng mục, tôn vinh những cá nhân xuất sắc ở bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal. Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 26-11, tại tòa soạn báo, Ban tổ chức chính thức họp báo khởi động giải thưởng.

Một năm nhiều dấu ấn

Mùa bầu chọn năm nay khác biệt ở chính nền tảng thành tích đồ sộ được “nén chặt” của bóng đá Việt Nam trong suốt 12 tháng. Năm 2026 chứng kiến lịch trình thi đấu năng động, những bước tiến vượt bậc của các cầu thủ - tạo ra nhiều điểm nhấn thú vị cho từng hạng mục bầu chọn

Điểm tựa lớn cho những lá phiếu của đại biểu chính là chức vô địch ASEAN Cup đầy thuyết phục của đội tuyển nam quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik. Chiến thắng 4-2 sau 2 lượt trận chung kết trước Thái Lan không chỉ giúp những “Chiến binh Sao vàng” lần thứ tư đăng quang Đông Nam Á, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực. Tiếp đó là tấm vé dự Asian Cup lần thứ tư liên tiếp cũng đã tạo nên nền tảng chuyên môn vững chắc.

Song hành cùng đội tuyển lớn, các cấp độ trẻ cũng thăng hoa. Tấm huy chương đồng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á sau chiến thắng U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu, cùng việc lọt vào tứ kết ASIAD 20 tại Nhật Bản đã giới thiệu một lứa tuyển thủ kế cận giàu bản lĩnh. Gần 1/3 đội hình U23 đã được HLV Kim Sang-sik đưa lên đội tuyển quốc gia.

Đặc biệt, việc U17 Việt Nam lần đầu tiên giành vé tham dự U17 World Cup đã đánh dấu cột mốc lịch sử cho bóng đá trẻ. Màn trình diễn ấn tượng của dàn cầu thủ do HLV Cristiano Roland tại vòng bảng trên đất Qatar càng “phả hơi nóng” vào hạng mục “Cầu thủ trẻ xuất sắc” của giải thưởng.

Bóng đá nữ không đứng ngoài dòng chảy. Đội tuyển quốc gia góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 và lọt vào tứ kết ASIAD, trong khi U20 nữ góp mặt tại vòng chung kết U20 nữ châu Á.

Ở môn futsal, đội tuyển nam vào tứ kết Giải futsal châu Á, giành hạng ba Đông Nam Á và ngôi á quân giải giao hữu quốc tế Continental Championship; đội nữ giành huy chương đồng Đông Nam Á.

Đáng chú ý, sự xuất hiện đông đảo của dàn cầu thủ nhập tịch và Việt kiều trên các đội tuyển, hoặc trong màu áo CLB ở đấu trường trong nước, quốc tế đã mang đến làn gió mới, tạo ra sự khác biệt mang ý nghĩa cột mốc cho lịch sử bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam. Những nhân tố mới từ lực lượng này đang làm phong phú thêm sự lựa chọn cho giới chuyên môn.

3 thập niên cho hành trình kiến tạo

Nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, chia sẻ: “Sau 30 năm hình thành và phát triển, Quả bóng vàng Việt Nam đã trở thành một giải thưởng uy tín, là biểu tượng cao quý mà mọi cầu thủ đều khao khát. Uy tín đó đến từ quy trình bầu chọn chặt chẽ, minh bạch với sự tham gia của giới chuyên môn, nhà báo và HLV uy tín”.

Phải chứng kiến cú vươn mình của bóng đá Việt Nam trong 3 thập niên qua mới cảm nhận được những đóng góp âm thầm của hành trình tôn vinh tài năng và các giá trị nghề nghiệp cao đẹp của giải thưởng lớn.

Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Nguyễn Khắc Văn khởi động mùa bầu chọn thứ 31. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Riêng với năm 2026, khi thành công xuất hiện ở nhiều cấp độ, nhiều sân chơi, đời sống bóng đá Việt cho thấy sự giao thoa thế hệ đầy ấn tượng. Đó chính là sự tiếp nối của người trẻ và cựu binh, giữa những tài năng trưởng thành trong nước đến những cầu thủ sinh ra ở nước ngoài nhưng đã chọn gắn bó với quê hương. Tất cả tạo nên một bức tranh toàn cảnh giàu cảm xúc. Và có lẽ, đó chính là điều hấp dẫn nhất.

Một mùa bầu chọn mà kết quả phụ thuộc vào cách giới chuyên môn cân nhắc giữa thành tích quốc tế và đóng góp quốc nội, giữa dấu ấn cá nhân và vai trò trong tập thể, giữa cái mới đang lên và cái cũ đã được khẳng định.

Hơn 3 thập niên qua, Quả bóng vàng Việt Nam đã chứng kiến không ít cuộc đua gay cấn, nhưng mùa 2026 có đủ chất liệu để tạo nên một chương đáng nhớ: một năm rực rỡ về thành tích, một cuộc đua đa sắc thái và buổi họp báo sáng 26-11 sẽ chính thức phát lệnh khởi động cho chuyến hành trình đi tìm những chủ nhân xứng đáng nhất cho giải thưởng cá nhân danh giá.

Duy trì đều đặn suốt hơn 3 thập niên, giải thưởng không chỉ là niềm tự hào của giới bóng đá mà còn là bằng chứng về tình yêu và niềm tin của xã hội dành cho thể thao Việt Nam. Mỗi mùa bầu chọn là một mùa hội tụ - nơi những người làm nghề, các chuyên gia và người hâm mộ cùng góp tiếng nói để khẳng định giá trị của tài năng và nhân cách.

YẾN PHƯƠNG