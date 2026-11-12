Ferrero đánh giá Shelton có thể giành Grand Slam

Chuyên gia quần vợt người Tây Ban Nha - Juan Carlos Ferrero - tin rằng Ben Shelton có cơ hội rất cao để cạnh tranh với những tay vợt hàng đầu, và có thể giành danh hiệu Grand Slam trong tương lai.

Shelton ở Paris Masters (Ảnh: THX)

Ferrero - cựu tay vợt số 1 thế giới sẽ gia nhập đội Shelton từ ATP Tour 2027. Ông muốn giúp Shelton cải thiện khả năng và ổn định hơn, sau khi chứng kiến tay vợt người Mỹ để thua Carlos Alcaraz ở chung kết Paris Masters 2026.

Chia sẻ với tờ Marca của Tây Ban Nha, Ferrero nói Shelton không coi các danh hiệu lớn - Grand Slam là điều ở ngoài tầm với vì có tầm nhìn lớn và rộng mở. Ferrero khẳng định Shelton có thể giành được danh hiệu Grand Slam trong tương lai.

Ferrero (từng huấn luyện Alcaraz trong 8 năm) chia sẻ giành Grand Slam sẽ là một trong các mục tiêu của Shelton: “Tất nhiên, cuối cùng thì mục tiêu phải tốt và thực tế. Cậu ấy đã giành được một vài danh hiệu Masters 1000, đã lọt vào chung kết Grand Slam đầu tiên, tứ kết rồi bán kết…”.

Cậu ấy là tay vợt không đặt giới hạn bản thân. Cậu ấy không coi việc giành Grand Slam quá xa vời, cậu ấy nghĩ lớn lao. Bằng cách cải thiện lối chơi, cậu ấy có cơ hội cao cạnh tranh ngang hàng với những tay vợt hàng đầu.

Ferrero sẽ giúp gì Shelton để đạt được điều đó: “Sự sắp xếp là một trong những điều cậu ấy cần. Biết sử dụng vũ khí nào mỗi thời điểm. Khi bạn sở hữu nhiều vũ khí, nhiều sức mạnh, một tay vợt mạnh mẽ với khả năng giao bóng tuyệt vời, việc biết sử dụng cú đánh nào trong từng tình huống vô cùng quan trọng”.

"Hiện tại, có rất nhiều điểm tưởng chừng nằm trong tầm kiểm soát của cậu ấy lại tuột mất. Giữa bố cậu ấy và tôi, chúng tôi phải giúp cậu ấy hiểu rõ hơn về quần vợt, về các trận đấu”, HLV sinh năm 1980 chia sẻ.

Ông mô tả đó là vấn đề đọc hiểu sân đấu: “Tôi gọi đó là việc biết cách chơi tốt với thông tin từ cú đánh của mình, một lối chơi kín đáo. Đây chính là những điều mà bản thân của Ben vẫn chưa làm được một cách tự nhiên”

Thứ 2 là sự ổn định, với Ferrero, Shelton có thể cạnh tranh với Alcaraz và Jannik Sinner: “Khi bạn xem trận chung kết điểm số 7-6, 7-5. Với lối chơi tấn công, khả năng giao bóng của cậu ấy, thật khó thấy cậu ấy thất bại dễ dàng. Vấn đề làm sao cậu ấy thi đấu tốt quanh năm. Đó là điểm cậu ấy còn thiếu sót”.

Shelton cũng nói sau trận chung kết Paris: “Đó là vị trí mà tôi muốn đạt được, và tôi nghĩ đó là cách để bạn liên tục tiến bộ. Thật khó để không tiến bộ khi bạn trên sân với những người luôn thúc đẩy bạn, khiến bạn chơi ở đẳng cấp cao hơn. Tôi vô cùng khao khát và hào hứng khi đến Turin”.

Đ.Hg.