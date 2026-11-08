Nguyễn Anh Tú tìm cơ hội giành HCV bóng bàn Đông Nam Á

Tay vợt Nguyễn Anh Tú tìm cơ hội đạt kết quả cao nhất tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trưa ngày 8-11, 10 tay vợt đội tuyển bóng bàn Việt Nam sang Malaysia bước vào chương trình tranh tài Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú là gương mặt nhiều kinh nghiệm, được kỳ vọng sẽ tranh thành tích tốt nhất nội dung đơn nam tại giải năm nay.

Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á được tổ chức với chu kỳ 2 năm/lần. Ở lần góp mặt gần nhất năm 2024 tại Thái Lan, Nguyễn Anh Tú giành HCB đơn nam sau trận thua Choong Javen (Malaysia) 3-4 ở chung kết. Sau giải đấu này vào năm ngoái, Nguyễn Anh Tú xuất sắc vào bán kết đơn nam môn bóng bàn tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

2 giải đấu trên là minh chứng Nguyễn Anh Tú có đẳng cấp trình độ trước các đối thủ trong khu vực.

“Qua các năm 2024, 2025, Nguyễn Anh Tú giữ vững phong độ, đạt được các thành tích khi thi đấu trước các đối thủ Đông Nam Á. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có sự chuẩn bị thêm cho Tú dù tay vợt này đã nhiều kinh nghiệm thi đấu”, HLV trưởng Vũ Văn Trung của đội tuyển bóng bàn Việt Nam trao đổi trước giờ sang Malaysia thi đấu.

Nguyễn Anh Tú tự tin phấn đấu đạt thành tích huy chương cá nhân tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Mục tiêu đặt ra cho tay vợt là nỗ lực vào chung kết, tranh tấm HCV tại Malaysia dựa trên các đánh giá về phong độ, tinh thần và sự chuẩn bị của anh trong thời gian qua.

Tuy vậy, đội tuyển bóng bàn Việt Nam đang xây dựng kế hoạch cho bài toán dài hơi là vòng loại Olympic 2028, đấu trường SEA Games 34, 35. Vì vậy, kết quả tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 còn là bước kiểm tra giá trị để bóng bàn Việt Nam đánh giá lực lượng nhằm có phương án điều chỉnh, bổ sung thêm VĐV (nếu cần) từ năm 2027.

10 tay vợt của Việt Nam, trong đó có Nguyễn Anh Tú, đã tập huấn ngắn ngày tại Hà Nội trước khi sang Malaysia dự Giải vô địch Đông Nam Á 2026.

HLV Vũ Văn Trung nói thêm toàn đội đăng ký đủ 7 nội dung trong giải và xác định phải thi đấu tập trung giành được thành tích cao.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam lên đường sang Malaysia ngày 8-11. Ảnh: VTTF

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 là nhiệm vụ quốc tế duy nhất của đội tuyển bóng bàn Việt Nam trong năm nay. 10 tay vợt được đăng ký gồm: Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức, Bùi Thế Nghĩa, Trần Mai Ngọc, Lâm Thu Cúc, Nguyễn Thị Nga, Mai Hoàng Mỹ Trang, Hoàng Trà My.

Trong số này, Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đang là đương kim vô địch đơn nam, đơn nữ bóng bàn quốc gia tại Việt Nam.

Tại Giải vô địch Đông Nam Á 2024, đội tuyển bóng bàn Việt Nam từng giành 1 HCV (đơn nữ), 3 HCB (đơn nam, đôi nam, đôi nữ) và 2 HCĐ (đơn nam).

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 9 tới 15-11. Các tay vợt được làm quen địa điểm thi đấu trước khi so tài chính thức từ ngày 10-11.

MINH CHIẾN