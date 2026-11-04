Đội golf Thái Nguyên lên ngôi vô địch CLB

Ban tổ chức Giải golf vô địch CLB nam quốc gia 2026 có thông báo chính thức về kết quả vô địch chung cuộc sau nhiều chờ đợi.

Golf thủ của đội CLB golf G83 đã chỉ có vị trí thứ nhì sau khi Ban tổ chức xem xét lại kết quả thi đấu. Ảnh: VGA

Ngày 3-11 vừa qua, Ban tổ chức Giải golf vô địch các CLB nam quốc gia 2026 ban hành Quyết định chính thức không công nhận kết quả trận đấu đơn mã B28 và kết quả play-off giữa CLB golf Thái Nguyên và CLB golf G83. Qua đó, giải xác định ngôi vô địch thuộc về CLB golf Thái Nguyên.

Giải đã tranh tài từ ngày 29 tới 31-10 tại sân golf Tam Đảo (Phú Thọ) nhưng phải tới ngày 3-11 mới xác định kết quả chung cuộc.

Trước khi điều chỉnh kết quả trận đơn mã B28 (giữa golfer Vũ Quang Hải (CLB golf G86) và golfer Hồ Sơn Hải (CLB golf G83) thì CLB golf Thái Nguyên và CLB golf G83 cùng đạt 10,5 điểm, phải thi đấu play-off tranh ngôi vô địch. Khi đó, kết quả chiến thắng thuộc về CLB golf G83.

Tuy nhiên, Ban tổ chức không công nhận kết quả và sau khi điều chỉnh thì CLB golf Thái Nguyên đạt 10,5 điểm còn CLB golf G83 có 10 điểm. Cuối cùng, CLB golf Thái Nguyên là nhà vô địch năm nay. Đội CLB golf G83 đồng hạng nhì cùng CLB golf họ Lê (10 điểm). Vị trí thứ 3 thuộc về đội CLB golf Họ Nguyễn phía Bắc (9,5 điểm).

Theo Quyết định, Ban tổ chức xác định việc tự thỏa thuận kết thúc trận đơn mã B28 khi chưa hoàn thành các hố đấu, ghi score không đúng diễn biến thực tế và không thông báo với trọng tài, Ban tổ chức là hành vi không phù hợp với tinh thần, chuẩn mực thi đấu của môn golf.

Golfer Vũ Quang Hải và Hồ Sơn Hải bị nhắc nhở về hành vi này. “Ban tổ chức kiến nghị Ban thường vụ Hiệp hội golf Việt Nam xem xét báo cáo xác minh và các tài liệu liên quan đến các VĐV nêu trên để đánh giá, quyết định hình thức xử lý phù hợp theo thẩm quyền (nếu có), qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật golf, Điều lệ thi đấu và Quy tắc ứng xử tại các giải đấu trong hệ thống Hiệp hội”, nội dung nêu thêm tại Quyết định.

MINH CHIẾN