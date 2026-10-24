Các ứng cử viên e ngại đề cập đến việc làm HLV của Man United

Việc tìm kiếm một người kế nhiệm đẳng cấp tại Old Trafford đang gặp vô vàn chướng ngại khi hàng loạt ứng cử viên danh tiếng cảm thấy nhiều rủi ro.

HLV Conte. Ảnh THX

Trong số các ứng viên tiềm năng thay thế Carrick làm HLV trưởng Man United, Julian Nagelsmann – cựu HLV tuyển Đức 39 tuổi hiện đang tự do – từng được xem là phương án hàng đầu nhờ mối quan hệ làm việc ăn ý với Trưởng bộ phận tuyển dụng Christopher Vivell của "quỷ đỏ". Dù Nagelsmann rất hứng thú với thử thách tại Anh, cựu Tổng giám đốc Bayern Munich – thủ thành huyền thoại Oliver Kahn – đã khuyên nhà cầm quân trẻ tuổi nên "tránh xa".

Theo Oliver Kahn, Old Trafford hiện tại là một môi trường bóng đá thiếu ổn định về mặt cấu trúc thượng tầng, nơi áp lực truyền thông và sự hỗn loạn trong định hướng thể thao có thể dễ dàng "thiêu rụi" sự nghiệp của bất kỳ HLV tài năng nào. Kahn nhận định chừng nào Quỷ đỏ chưa xây dựng được một hệ thống quản trị thể thao bài bản và kiên định, việc tiếp quản chiếc ghế nóng này sẽ chỉ mang lại nhiều rủi ro hơn là cơ hội phát triển sự nghiệp cho Nagelsmann.

Một cái tên lẫy lừng khác liên tục được truyền thông liên kết với Man United là Conte. Cựu thuyền trưởng Chelsea, Tottenham và Napoli được đánh giá cao nhờ bản lĩnh đoạt danh hiệu quốc nội đồ sộ. Tuy nhiên, trước những luồng thông tin cho rằng ông đang đưa ra các đòi hỏi khắt khe về tài chính lẫn quyền kiểm soát toàn bộ CLB, chiến lược gia người Italy đã chính thức lên tiếng phủ nhận.

Trong tuyên bố công khai, Conte khẳng định những đồn đoán trên là "hoàn toàn không có căn cứ". Ông cho biết hiện chưa có bất kỳ cuộc thương thảo cụ thể nào và bản thân đang dành thời gian nghỉ ngơi sau khi chia tay Napoli để cân nhắc kỹ lưỡng bến đỗ tiếp theo. Dẫu vậy, Conte cũng bỏ ngỏ khả năng đàm phán nếu nhận được một dự án nghiêm túc, nhất là khi ông từng bày tỏ nguyện vọng muốn dẫn dắt một đội bóng lớn "đã mất phương hướng" để giúp họ tìm lại vị thế vốn có.

Bên cạnh các HLV tự do, Fabian Hurzeler – nhà cầm quân 33 tuổi, trẻ nhất giải Ngoại hạng Anh – cũng được Man United đưa vào tầm ngắm sau khi giúp Brighton bay cao. Tuy nhiên, Hurzeler đã nhanh chóng dập tắt mọi nghi vấn về việc chuyển đến Old Trafford.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Liverpool, Hurzeler khẳng định ông không có thời gian quan tâm đến các tin đồn xuất hiện dày đặc trên báo chí. Vị HLV người Đức nhấn mạnh sự tập trung tuyệt đối cho công việc tại Brighton, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng lớn đối với HLV Michael Carrick và những gì vị đồng nghiệp đã làm được tại Man United.

LONG KHANG