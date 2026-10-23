10 cầu thủ Bắc Ninh kiên cường cầm hòa Thể Công Viettel ở phút 90+10

Thi đấu thiếu người vào cuối trận, đội khách Bắc Ninh vẫn ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+10, khiến Thể Công Viettel đánh rơi chiến thắng tại vòng 5 V-League 2026-2027.

Cuộc so tài giữa Thể Công Viettel và Bắc Ninh diễn ra hấp dẫn và kịch tính đến phút thi đấu cuối cùng. ẢNH: MINH HOÀNG

Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Bắc Ninh diễn ra tối 23-10 trên sân Hàng Đẫy với thế trận giằng co trong hiệp 1. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Điều này khiến 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng.

Sang hiệp 2, Thể Công Viettel sớm vượt lên dẫn trước. Từ đường chuyền dài của Triệu Việt Hưng, Ribamar bứt tốc thoát xuống rồi dứt điểm một chạm, đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Công.

Bị dẫn bàn, Bắc Ninh đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 74, Ngân Văn Đại nhận đường chuyền của Vitao, xoay người dứt điểm hiểm hóc giữa vòng vây cầu thủ chủ nhà, đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Việt và đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Những phút tiếp theo chứng kiến nỗ lực tấn công của cả 2 đội. Cao trào xuất hiện ở phút 89. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn xác định Mai Xuân Quyết phạm lỗi kéo áo với Ribamar trong vòng cấm. Hậu vệ Bắc Ninh phải nhận thẻ đỏ, còn Thể Công Viettel được hưởng phạt đền. Quyết định này vấp phải phản ứng dữ dội từ các thành viên đội khách, nhưng trọng tài Nguyễn Viết Duẩn vẫn giữ nguyên quyết định.

Trên chấm 11m ở phút 90+3, Hernandes đánh bại thủ môn Văn Công, đưa Thể Công Viettel dẫn 2-1. Được chơi hơn người và có lợi thế dẫn bàn khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, đội chủ nhà tưởng như đã có thể giữ lại trọn vẹn 3 điểm.

Thể Công Viettel và Bắc Ninh níu kéo nhau ở nửa sau bảng xếp hạng. ẢNH: VPF

Tuy nhiên, Bắc Ninh đã tạo nên bất ngờ ở phút bù giờ cuối cùng. Fisher đi bóng đầy quyết tâm giữa vòng vây các cầu thủ Thể Công Viettel bên cánh phải trước khi thực hiện đường tạt bóng thuận lợi vào vòng cấm. Brenner băng vào đánh đầu cận thành, ghi bàn gỡ hòa 2-2 trong sự ngỡ ngàng của đội chủ nhà.

Sau bàn gỡ hòa, không khí trên sân tiếp tục căng thẳng. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút thẻ đỏ với HLV Paulo Foiani vì phản ứng thái quá. Đây cũng là diễn biến đáng chú ý cuối cùng trước khi trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Với kết quả này, Bắc Ninh có 5 điểm, xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League 2026-2027. Thể Công Viettel đứng ngay phía sau 1 bậc với 4 điểm.

Việc tiếp tục đánh rơi điểm số khiến đội bóng của HLV Velizar Popov đối mặt nguy cơ bị các đội xếp cuối bảng rút ngắn khoảng cách, thậm chí vượt qua nếu những đối thủ này giành kết quả thuận lợi ở vòng 5.

Đáng nói hơn, đây là trận đấu thứ 5 liên tiếp Thể Công Viettel được thi đấu hơn người, nhưng trong 4 trận liền trước đó, đội bóng này không tận dụng được lợi thế để giành chiến thắng, khiến họ càng thất thế trong cuộc đua vô địch.

HỮU THÀNH